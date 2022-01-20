 Боррель, Блінкен, Столтенберг та Рау обговорили дії Росії та механізми безпеки в Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2022

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Новини

Боррель, Блінкен, Столтенберг та Рау обговорили дії Росії та механізми безпеки в Європі

Через дії РФ Боррель, Блінкен, Столтенберг та Рау провели телефонну розмову для координації взаємодії у сфері безпеки.

Будівля Європейської служби зовнішніх зв'язків

Будівля Європейської служби зовнішніх зв'язків

Нарощування РФ військової присутності біля кордонів України, а також поточні "двосторонні та міжнародні дипломатичні контакти, пов'язані зі спробами Росії переглянути механізми забезпечення безпеки в Європі", стали в середу, 19 січня, предметом обговорення верховного представника Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля із його західними колегами.

Як повідомив офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано, у чотиристоронній телефонній розмові взяли участь держсекретар США Ентоні Блінкен, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а також чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та голова МЗС Польщі Збігнєв Рау.

Сторони "підтвердили необхідність підтримання основоположних принципів чинної архітектури європейської безпеки, закріплених, зокрема, в рамках ОБСЄ", наголосили у Європейській службі зовнішніх зв'язків (EEAS).

У США, ЄС, НАТО та ОБСЄ підтвердили наміри продовжувати інтенсивні консультації для визначення шляхів вирішення ситуації "шляхом двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії", а також за допомогою дій "єдиним, сильним і чітко визначеним трансатлантичним фронтом".

Боррель запросив Блінкена на засідання Ради ЄС

Глава європейської дипломатії Боррель запросив держсекретаря США Блінкена взяти участь у засіданні Ради ЄС у Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться 24 січня.

На неформальній зустрічі у французькому Бресті минулого тижня міністри закордонних справ країн-членів ЄС домовилися про подальше зміцнення координації з США та НАТО, а також посилення співпраці держав Європейського Союзу в рамках ОБСЄ. Як нагадали в EEAS, координувати ці зусилля належить Боррелю.

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Блінкен відвідав з візитом Київ

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня провів переговори у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. У четвер, 20 січня, Блінкен зустрінеться в Берліні з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), Жаном-Івом Ле Дріаном та Ліз Трасс, а потім вирушить до Женеви, де 21 січня проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. Росія вимагає від Альянсу зобов'язатись не приймати нових членів, зокрема Україну. 10 січня РФ провела безпекові переговори зі США, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.

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