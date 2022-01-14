В ЄС узгодили підхід із 10 пунктів до кризи НАТО-РФ через Україну

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі у французькому Бресті в п’ятницю, 14 січня, узгодили єдиний підхід із 10 пунктів до кризи між Організацією Північноатлантичного договору та Росією через Україну, повідомляє агенція dpa.

"ЄС, безумовно, готовий до будь-якої прямої відповіді на агресію, але наша перевага - це діалог і переговори", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції. Він також додав, що спроби РФ розділити Євросоюз і США, "перестрибуючи через ЄС" у безпекових переговорах, не вдалися.

Узгоджений міністрами підхід поєднує заходи стримування Росії та можливості для діалогу. Один із пунктів - продовження підготовки скоординованих санкцій зі США та союзниками, інший - можливість зміцнення довіри через переговори про контроль над озброєннями.

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Відповідь на кібератаки

Крім того, міністри попередили Росію про "рішучу" відповідь, якщо кібератаки проти України готують ґрунт для військових дій, пише агентство AFP.

"Дехто каже, що кібератака може стати прелюдією для інших видів діяльності, військової діяльності", - сказав журналістам міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберґ (Alexander Schallenberg). У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде наголосила: "Це саме те, про що ми попереджали і чого боїмося. Якщо будуть напади на Україну, ми будемо дуже жорсткими, сильними та рішучими у своїй відповіді".

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РФ готує провокації - розвідки

У п’ятницю Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що російські спецслужби готують провокації проти військових РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. Напередодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Росія закладає основу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Додаткову інформацію від Білого дому він пообіцяв протягом доби.

Ввечері п’ятниці представник Адміністрації США на умовах анонімності повідомив журналістам, що за даними американської розвідки, Росія вже відправила оперативників, які "могли би застосувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних маріонеток", пише агенція АР.