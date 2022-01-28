Байден: США готові рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, що відбулася у четвер, 27 січня, повідомив, що Вашингтон розглядає можливість надання додаткової економічної допомоги Києву. Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою Білого дому за результатами переговорів.

Зокрема, Байден зазначив, що за останній рік США надали Україні понад 500 мільйонів доларів для розвитку та в гуманітарній сфері, повідомили у Білому домі. Також там вказали, що Вашингтон вивчає "можливість надання додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого військовою ескалацією з боку Росії".

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Як зазначає Офіс президента України, лідери України і США обговорили конкретні кроки з боку Вашингтона щодо збільшення фінансової підтримки Києва на двосторонній основі та шляхом залучення міжнародних фінансових організацій.

Також Байден підтвердив готовність США, які залишаються віддані суверенітету й територіальній цілісності України, разом із союзниками та партнерами "дати рішучу відповідь у разі подальшого вторгнення Росії".

"Нічого про Україну без України"

Президенти США та України також обговорили підсумки перемовин у "нормандському форматі" (переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі), які відбулися на рівні політичних радників 26 січня. Зокрема, вони узгодили "скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкресливши принцип "нічого про Україну без України", зазначили у Білому домі.

Байден висловив сподівання, що домовленості про припинення вогню сприятимуть зниженню напруженості та просуванню реалізації мінських домовленостей. Водночас на Банковій вказали, що Зеленський відзначив готовність України до проведення зустрічі в "нормандському форматі" на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Посольство США повноцінно функціонує

Як зазначили у Білому домі, під час розмови із Зеленським Байден дав зрозуміти, що, незважаючи на від’їзд членів родин американських співробітників посольства, дипломатична установа США в Києві залишається відкритою та повноцінно функціонує. Своєю чергою Зеленський привітав таку позицію американського колеги та запевнив у подальшій стабільній роботі посольства США у Києві.

Це вже друга розмова президентів України і США з початку 2022 року. Попередня телефонна розмова відбулася 3 січня.