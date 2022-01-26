Єрмак: Прямих переговорів між Києвом і сепаратистами не буде

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 26 січня, прилетів до Парижа у складі української делегації на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату" за участі Франції, Німеччини, України та Росії.

Напередодні зустрічі він заявив, що Київ не буде вести перемовин із представниками ОРДЛО.

"Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було й не буде", - написав він на власній сторінці у Facebookу відповідь на повідомлення про можливе узгодження дати зустрічей представників України з бойовиками.

Подібну інформацію глава Офісу президента України назвав "вигадками" і додав, що вони ширяться "завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися створити "зраду" на рівному місці", у тому числі на режимі припинення вогню, обміні полоненими та роботі ТКГ.

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Єрмак наголосив, що у "нормандському форматі" право затверджувати будь-які документи мають лише лідери держав.

Високопосадовець висловив надію на конструктивний діалог у Парижі в рамках зустрічі з політичними радниками.

"Ми говоритимемо про відновлення режиму повного припинення вогню, який, на жаль, працює з великими порушеннями. Говоритимемо про гуманітарні питання, про відкриття пропускних пунктів і про майбутню роботу нормандського формату", - повідомив Єрмак.

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25 січня німецька агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомляла, що під час консультацій у Парижі, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише Росію як сторону конфлікту.