Зеленський: Україна готова до необхідних рішень щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський наголосив на готовності України предметно домовлятись про припинення конфлікту на Донбасі під час нового саміту в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччини та Франції). Про це він заявив під час зустрічі з радниками лідерів Німеччини та Франції Єнсом Плетнером (Jens Plötner) і Еммануелем Бонном, повідомляє у вівторок, 11 січня, пресслужба Офісу президента України(ОПУ).

Дипломатичні радники відвідали Київ відповідно до попередніх домовленостей, досягнутих під час відеоконференції 4 січня цього року. Їх приїзду передували переговори в Москві із заступником глави адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, який у Кремлі займається питанням переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Зеленський привітав зусилля, яких партнери України в "нормандському форматі" продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час саміту "нормандської четвірки" у грудні 2019 року в Парижі. "Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив глава держави.

Обмін думками

Співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації на Донбасі та продовжили обговорення подальших кроків щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України, вказують в ОПУ.

Своєю чергою керівник ОПУ Андрій Єрмак підтвердив, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання. "Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в "нормандському форматі" на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля", - заявив він, наголосивши на необхідності дотримання режиму повного припинення вогню, подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на Донбасі.

Розмороження "нормандського формату"?

7 січня президент Франції Еммануель Макрон ініціював разом із німецькою стороною нову зустріч у "нормандському форматі" протягом кількох наступних тижнів.

До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичну переписку між російським, німецьким і французьким головами МЗС. Це пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.