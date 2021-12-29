ЄС хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо безпеки

Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією щодо деескалації напруженості на російсько-українському кордоні та питаннях безпеки. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому у середу, 29 грудня.

"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення", - наголосив він.

На переконання Борреля, "якщо Москва в січні хоче розпочати обговорення архітектури безпеки в Європі та говорити про гарантії безпеки, то це не ті обставини, які стосуються лише Америки та Росії". "ЄС має бути присутнім на цих переговорах, такі переговори лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС", - наголосив глава європейської дипломатії.

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Умови Москви неприйнятні для ЄС

Москва хотіла б мати таку ситуацію, коли дві сторони "розділяють між собою сфери впливу" без урахування ЄС. "Ми ніколи із цим не погодимося", - запевнив Боррель. Він також розкритикував "цілком неприйнятні умови, насамперед, якщо враховувати Україну", що висуваються Москвою разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на схід. Право будь-якої держави самому вирішувати, входити чи не входити до будь-яких альянсів, не може ставати предметом дискусій, зазначив представник ЄС.

Через нарощування російських військ (біля українського кордону. - Ред.) ЄС підтверджує "підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", написав напередодні Боррель у Twitter. Прямий пріоритет ЄС - "уникнути подальшої ескалації. Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄС та за його участі".

США не запрошували ЄС до переговорів із Росією

Напередодні прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс гарантував європейцям "прозорість та солідарність" під час переговорів США та Росії, запланованих на 10 січня у Женеві, проте не обіцяв залучити ЄС до участі в них. Зустріч проходитиме у двосторонньому форматі стратегічного діалогу про безпеку, сказав Прайс.

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Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Російське міністерство закордонних справ 17 грудня опублікувало пакет вимог до США і НАТО щодо гарантій безпеки. Зокрема, Москва вимагає від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та можливого приєднання до Альянсу України. Також у Кремлі закликали Вашингтон не розміщувати озброєння та військових там, де це може сприйматись іншою стороною як загроза національній безпеці,

У НАТО відкинули ідеї щодо можливого неприйняття до складу Альянсу окремих держав. США заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною. Крім того Вашингтон і ЄС пригрозили Кремлю економічними санкціями в разі наступу на Україну. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має брати участь у переговорах США, НАТО ЄС з Росією щодо питань безпеки.