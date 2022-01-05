 Радники лідерів ФРН і Франції провели консультації з Єрмаком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

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Новини

Радники лідерів ФРН і Франції провели консультації з Єрмаком

У ході телефонних переговорів радники лідерів ФРН і Франції напередодні візиту в Москву підтердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, повідомив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак, керівник Офісу прездента України

Андрій Єрмак, керівник Офісу прездента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером (Jens Plötner) і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном у вівторок, 4 січня, перед їхньою поїздкою до Російської Федерації

Андрій Єрмак повідомив у своєму Twitter акаунті, що під час розмови сторони домовилися продовжувати координацію дій трьох країн у зв'язку із ситуацією на українських кордонах.

"Провели телефонні консультації з радником канцлера Німеччини щодо зовнішньої політики Єнсом Плетнером (Jens Plötner) і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви. Домовилися продовжувати координацію наших дій у контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав керівник ОПУ.

Радники лідерів Німеччини та Франції 6 січня у Москві зустрінуться з заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, якого називають ключовим переговірником Кремля з питань ситуації на Донбасі.

Низка переговорів

З 4 по 6 січня в Україні перебуватиме глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Його перший закордонний візит цього року "підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії", повідомляла Європейська зовнішньополітична служба.

5 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушає до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення буде також ситуація на кордоні РФ й України. 

Окрім того, міністри закордонних справ країн НАТО 7 січня  зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити російську загрозу. 10 січня в Женеві США і Росія проведуть переговори щодо ситуації навколо України і контролю над ядерними озброєннями. А 12 січня у Брюсселі має відбутися засідання Ради Росія-НАТО  щодо європейської безпеки.

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Ситуація на українських кордонах

Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до кордону з Україною. За даними української та західної розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та ЄС пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москвізаперечують  інформацію про підготовку вторгнення в Україну.

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