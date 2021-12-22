Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Донбас і Київ

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в ході візиту в Україну 4-6 січня відвідає Донбас та лінію зіткнення з тимчасово непідконтрольними українському уряду регіонами. Під час поїздки його супроводжуватиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє у понеділок, 3 січня, Європейська зовнішньополітична служба.

"Його перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії ", - ідеться у повідомленні.

Після візиту на Донбас Боррель відвідає Київ, де зустрінеться з представниками української влади.

Боррель: Військова агресія з боку РФ матиме величезні наслідки

Наприкінці грудня під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою Боррель зазначив, що нарощування Росією військової присутності створило нові загрози та побоювання вторгнення в Україну. Проте будь-яка військова агресія з боку РФ матиме величезні наслідки, підкреслив він.

"Верховний представник підтвердив тверду та незмінну підтримку Європейським Союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну. Він підкреслив необхідність деескалації та повного виконання Мінських домовленостей з боку Росії", - зазначалося тоді у повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби.

Читайте також:ЄС хоче брати участь у переговорах США та РФ щодо безпеки

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

За оцінками аналітиків з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), опублікованими 30 грудня, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. За їхніми даними, на кордоні збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється.

Читайте також: Розмова Байдена із Зеленським: США готові дати чітку відповідь на агресію РФ