 Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Донбас і Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2022

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Новини

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідає Донбас і Київ

Перша закордонна поїздка Жозепа Борреля у 2022 році має на меті підкреслити підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування кількості російських військ на її кордоні.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель здійснить візит в Україну

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в ході візиту в Україну 4-6 січня відвідає Донбас та лінію зіткнення з тимчасово непідконтрольними українському уряду регіонами. Під час поїздки його супроводжуватиме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє у понеділок, 3 січня, Європейська зовнішньополітична служба. 

"Його перша закордонна поїздка цього року підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії ", - ідеться у повідомленні.

Після візиту на Донбас Боррель відвідає Київ, де зустрінеться з представниками української влади.

Боррель: Військова агресія з боку РФ матиме величезні наслідки

Наприкінці грудня під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою Боррель зазначив, що нарощування Росією військової присутності створило нові загрози та побоювання вторгнення в Україну. Проте будь-яка військова агресія з боку РФ матиме величезні наслідки, підкреслив він.

"Верховний представник підтвердив тверду та незмінну підтримку Європейським Союзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну. Він підкреслив необхідність деескалації та повного виконання Мінських домовленостей з боку Росії", - зазначалося тоді у повідомленні Європейської зовнішньополітичної служби. 

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Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

За оцінками аналітиків з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), опублікованими 30 грудня, Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. За їхніми даними, на кордоні збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється.

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