Cвяткування ювілею Єрмака в Карпатах - ОП відреагував на розслідування

Офіс президента України (ОПУ) заперечив дані, наведені у розслідуванні "Української правди" про начебто святкування в державній резиденції "Гута" дня народження голови Офісу Андрія Єрмака, якому 21 листопада виповнилося 50 років.
"Не було жодного чотириденного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності", - зазначили в ОПУ в середу, 24 листопада.
У заяві стверджується, що Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві - з батьками, у вівторок його привітали колеги в ОПУ.
Відвідини держезиденції "Гута"
Також повідомляється, що Зеленський дійсно відвідав резиденцію в Гуті (Івано-Франківська область), але у п'ятницю ввечері. "У неділю глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці", - наголосили в ОПУ.
Зазначається, що з державних посадовців до держрезиденції заїжджав лише міністр з розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який фігурував у розслідуванні "УП". За твердженням ОПУ, міністр прибув до карпатської резиденції на авто з Рівного.
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В ОПУ також заперечили дані розслідування щодо використання президентом приватного літака для подорожі в держрезиденцію. Крім цього, у пресслужбі зазначили, що сторонні особи не подорожували на гвинтокрилах Державної служби з надзвичайних ситуацій, "тим більше з розважальною метою".
Підготовка до Дня працівників дипломатичної служби
В ОПУ заявили, що користування держрезиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами.
Відвідини президентом спільно зі співробітниками офісу резиденції "Гута" у пресслужбі пояснили підготовкою до Дня працівників дипломатичної служби України в грудні.
"Безумовно, не хотіли про це передчасно повідомляти, але наступного місяця відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України. Зберуться - саме в резиденції в Гуті - понад сто голів дипломатичних і консульських представництв України", - зазначили в ОП.
Розслідування "УП"
24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому розповіла про начебто гучне святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". За даними видання, святкування тривало впродовж кількох днів, а серед гостей нібито були присутні бізнесмени з оточення українського олігарха Ігоря Коломойського та заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.
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Згідно з розслідуванням, президент та керівник його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності та свободи, а потім вирушили назад до Карпат приватним літаком.
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Автор: Максим Нелюбін