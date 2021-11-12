"За образу Єрмака": депутату Леросу вручили ще одну підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 12 листопада, повідомило народному депутату Верховної Ради України Гео Леросу про підозру у невиконанні рішення суду, яке набрало чинності. Як повідомляє пресслужба ДБР, 29 березня 2020 року депутат у соцмережах поширив інформацію, яку Київський апеляційний суд 11 серпня 2021 року визнав "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію".

Нардепа зобов'язали спростувати поширену інформацію, однак він "умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості".

Леросу інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Підозра за "плівки Єрмака"

Як повідомив сам Гео Лерос, йдеться про виконання рішення суду щодо посту про брата керівника офісу президента України Андрія Єрмака - Дениса. За словами нардепа, йому також вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обрання запобіжного заходу спочатку призначили на 12 листопада у Печерському суді, однак згодом перенесли на 16 листопада, повідомив Лерос.

"Мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (…). Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! Причому моя апеляція прийнята в касації!" - написав Лерос у соцмережі Facebook.

Депутат наполягає, що слідчі не довели, що він не виконав рішення суду. Також він називає ці події "розправою Зеленського". Днем раніше Гео Леросу вручили підозру за демонстрацію непристойного жесту в стінах парламенту на адресу президента країни.

29 березня 2020 року народний депутат Гео Лерос оприлюднив на своїй сторінці в Facebook декілька коротких відео, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює призначення людей на різні державні посади.

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Колишній радник міністерства інформполітики та "куратор" київських муралів Лерос обрався у 2019 році до Верховної Ради за списками пропрезидентської "Слуги народу", однак менше ніж за пів року перейшов до звинувачень Офісу президента в корупції, а самого Зеленського - в переслідуванні громадських активістів. Глава держави у відповідь називав депутата "аферистом". Минулої осені Лероса виключили з фракції "Слуги народу".