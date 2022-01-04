Радники лідерів ФРН і Франції поговорять з Єрмаком перед візитом до РФ - ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак проведе телефонні переговори з радником канцлера ФРН Єнсом Плетнером (Jens Plötner) і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном у вівторок, 4 січня, перед їхньою поїздкою до Москви. Про це у вівторок, 4 січня, в коментарі DW повідомила прессекретарка керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Андрій Єрмак проведе (телефонну. - Ред.) розмову з політичними радниками лідерів ФРН та Франції перед їхньою поїздкою до Москви", - заявила вона, уточнивши, що телефонні консультації почнуться у вівторок о 19:00 за київським часом.

Також в ОПУ зауважили, що участь Єрмака в переговорах заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який є ключовим переговірником Кремля з питання врегулювання на Донбасі, з радниками лідерів Німеччини та Франції 6 січня у Москві не запланована. Наразі про порядок денний переговорів не повідомляється.

Низка переговорів на найвищому рівні щодо України

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) 7 січня зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні, а також вимоги Москви щодо сфери безпеки.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив зустріч 12 січня з російськими чиновниками у форматі засідання Ради Росія-НАТО щодо ситуації в Україні. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також підтвердила участь російських офіційних осіб на майбутній зустрічі в Брюсселі.

Перед цим, як очікується, 10 січня в Женеві Сполучені Штати Америки і Росія проведуть переговори щодо "напруженої ситуації навколо України" і контролю над ядерними озброєннями.

З 4 по 6 січня в Україні з першим міжнародним візитом у 2022 році перебуває глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Його перший закордонний візит цього року "підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в той час, коли країна стикається з нарощуванням військ та гібридними діями Росії", повідомила Європейська зовнішньополітична служба.

5 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушить до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення буде також потенційна загроза ескалації ситуації на кордоні РФ й України.

Ситуація на українських кордонах

Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до кордону з Україною. За даними української та західної розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та ЄС пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення в Україну.