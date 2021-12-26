Столтенберг пропонує провести Раду НАТО-Росія 12 січня - ЗМІ

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запропонував провести засідання Ради НАТО-Росія 12 січня. Про це з посиланням на представника альянсу повідомило у суботу, 25 грудня, агенція dpa. Росія поки що дату зустрічі не підтвердила.

Проте у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що пропозицію вони НАТО отримали, але вона все ще розглядається, а її формат і терміни потребують уточнення. "Але ми відкриті до діалогу", - цитує речницю МЗС РФ Марію Захарову російська інформаційна агенція ТАСС.

Востаннє переговори Росії з НАТО у такому форматі відбулися в липні 2019 року. З того часу всі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

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США теж готові почати переговори з Росією вже в січні

Сполучені Штати Америки теж вже готуються до початку переговорів з Росією, повідомляє агенція AFP з посиланням високопоставленого американського чиновника. За його словами, вони можуть розпочатися уже в січні, причому Вашингтон готовий вести як двосторонній діалог, так і долучитися до інших каналів взаємодії між сторонами. "Є деякі питання, які Росія підняла, і які, на нашу думку, ми можемо обговорити, а є інші, на які ми ніколи не погодимся, і вони це добре знають", - зазначив представник адміністрації США.

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Вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, який передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди.

У США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог гарантій безпеки. У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.