МЗС ФРН про конфіденційну переписку: РФ порушила дипломатичну практику

Міністерство закордонних справ Німеччини звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики через оприлюднення конфіденційного листування між німецьким, французьким та російським міністрами. Про це DW повідомили в МЗС ФРН.

"Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики", - відповів офіційний представник німецького МЗС на запит DW 18 листопада.

Він підкреслив, що "Німеччина та Франція протягом місяців інтенсивно працюють над відновленням переговорів та реалізацією конкретного порядку денного щодо мирного врегулювання на основі мінських домовленостей". Від також закликав російську сторону від імені ФРН "повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, які виправдали себе, та за принципами, що виправдали себе".

Зауважимо, що МЗС Франції відреагувало на дії Росії напередодні аналогічною заявою.

"Нічого дивного" чи "нахабство" РФ?

Раніше членкиня парламентського комітету Бундестагу з закордонних справ Рената Альт (Renata Alt) назвала публікацію Росією дипломатичної переписки "безмежним нахабством і порушенням всіх дипломатичних норм" та "актом розпачу, який обернеться боком". На її думку факт публікації та зміст листів демонструють, що Москві не потрібен діалог. "Ціль Росії - знайти привід для чергової ескалації та поставити Україну на коліна", - сказала вона.

Водночас в.о. канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) спокійно відреагувала на новину. На зустрічі з журналістами 18 листопада у відповідь на запитання DW вона зазначила: немає нічого дивного в тому, що таку кореспонденцію оприлюднюють. "Багато своїх листів я теж могла прочитати в газетах, так що в цьому відношенні нікому нічого не варто приховувати", - сказала Меркель. Водночас вона пошкодувала, що останнім часом не було зустрічей в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), який покликаний врегулювати ситуацію на Донбасі.

Росія "добиває" нормандський формат

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив: публікацією дипломатичного листування Росія просто добиває "нормандський формат", демонструє, що не зацікавлена в його розвитку, і підриває залишки довіри до себе. "Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі", - сказав міністр.

Нагадаємо, що 8 листопада російський міністр заявив, що РФ відмовилась від зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести 11 листопада в Парижі. 17 листопада російський МЗС оприлюднив дипломатичне листування з німецькою та французькою стороною, мотивуючи тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Як повідомлялося, лідери країн "нормандського формату" зустрілися разом востаннє в грудні 2019 року в Парижі. Тоді ж відбулась перша зустріч між президентами України Володимиром Зеленським і РФ Володимиром Путіним.