МЗС РФ опублікувало листування з ФРН та Францією. Як реагують у Європі?

МЗС РФ опублікувало дипломатичне листування міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств ФРН та Франції Хайко Масом (Haiko Maas) та Жан-Івом Ле Дріаном. Рішення оприлюднити листування, в якому йшлося про організацію зустрічі в "нормандському форматі", російське дипломатичне відомство пояснило тим, що позиція РФ на цих переговорах останнім часом "спотворюється". Як відреагували на це у Парижі, Берліні та Києві?

"Крок, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям"

"Кроком, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям" назвали публікацію дипломатичного листування в Парижі. Як заявив у четвер, 18 листопада, офіційний представник французького зовнішньополітичного відомства, у Франції "прийняли до відома це рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова".

"Німеччина та Франція вже кілька місяців працюють над продовженням переговорів та реалізацією конкретного мирного порядку денного на основі Мінських угод, надавши кілька конкретних пропозицій для міністерської зустрічі у "нормандському форматі", як було узгоджено між канцлером ФРН Меркель, президентом Франції Макроном та президентом РФ Путіним у жовтні. Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі", - йдеться далі у заяві. МЗС Франції закликало Росію повернутися за стіл переговорів і продовжити дискусії в узгоджених форматах та відповідно до узгоджених принципів.

Росія добиває "нормандський формат"

У свою чергу в Києві заявили, що оприлюднивши дипломатичні листи з Франції та Німеччини, Росія продемонструвала свою незацікавленість у розвитку "нормандського формату".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат" (...) і, безперечно, підриває залишки довіри до себе", - зазначив 18 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці", - наголосив він.

"Акт розпачу, який призведе до зворотного результату"

DW направила запит із проханням про коментар до МЗС Німеччини, проте на момент публікації матеріалу не отримала відповіді. Тим часом в.о. канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) досить спокійно відреагувала на публікацію російським МЗС дипломатичного листування. На зустрічі з журналістами 18 листопада у відповідь на запитання DW вона зазначила: немає нічого дивного в тому, що таку кореспонденцію оприлюднюють. "Багато своїх листів я теж могла прочитати в газетах, так що в цьому відношенні нікому нічого не варто приховувати", - заявила Меркель.

Водночас вона пошкодувала через зрив зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". "Я хотіла навіть зустрітися на рівні очільників урядів, але цього, на жаль, не сталося. І я дуже про це жалкую", - наголосила Меркель. В.о. глав уряду зазначила, що подібні зустрічі завжди мають "власну динаміку", і саме тому вони такі "хороші і важливі". "Тож мені дуже шкода, що їх не було останнім часом", - наголосила в.о. канцлера ФРН.

Меркель шкодує про зрив зустрічей міністрів закордонних справ у "нормандському форматі"

У свою чергу членкиня зовнішньополітичної комісії бундестагу Рената Альт (Renata Alt) в інтерв'ю DW назвала публікацію листування Лаврова, Маса та Ле Дріана "нечуваним нахабством та порушенням усіх дипломатичних норм".

Водночас це ще й "акт розпачу, який призведе до зворотного результату", - заявила німецька політикиня. "Адже листи чітко показують: якщо Німеччина та Франція виступають у ролі чесних брокерів, то Росія намагається отримати максимальну вигоду для себе та своїх поплічників на сході України і вихолостити існуючі правила, такі як безперешкодний доступ місії спостерігачів ОБСЄ", - каже Рената Альт.

За її словами, і рішення про публікацію листування, і зміст листів ясно показують: діалог для Москви нічого не вартий. Мета Росії – знайти привід для відновлення ескалації та поставити Україну на коліна.

Чим незадоволений МЗС РФ?

Дипломатичне листування Сергія Лаврова з колегами з Німеччини та Франції, присвячене організації чергової зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" з метою врегулювання конфлікту на Донбасі, раптово з'явилося на сайті МЗС Росії 17 листопада.

Загалом опубліковано три листи Лаврова Масу та Ле Дріану від 29 жовтня, 6 та 16 листопада і російський проект спільної заяви глав МЗС "нормандської четвірки" за підсумками майбутньої зустрічі. У відкритий доступ також викладено відповіді французької та німецької сторони: вербальна нота посольства ФРН, спільний лист послів Німеччини та Франції та спільна відповідь міністрів закордонних справ двох держав із доданим до нього альтернативним проектом підсумкових домовленостей.

Про намір опублікувати все листування наступного дня на сайті МЗС РФ Сергій Лавров попередив німецького та французького колег у листі 16 листопада. Він пояснив своє рішення тим, що нібито "пересмикуються російські підходи до скликання "нормандської зустрічі" і "дедалі більше спотворюється позиція Росії та її роль у врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не хоче повертись до переговорів у нормандському форматі

Публікація дипломатичних документів, як заявив у листі Лавров, повинна сприяти "формуванню політичної волі в Німеччині та Франції" на користь врегулювання конфлікту на Донбасі". Лавров звинуватив Берлін та Париж у тому, що вони йдуть "на поводі у Києва, який взяв курс на саботаж своїх зобов'язань".

На зустрічі з журналістами 18 листопада Лавров заявив про небажання Росії брати участь у "нормандській" зустрічі найближчим часом. За його словами, Москва буде готова до нової зустрічі у цьому форматі лише після того, як Київ виконає зобов'язання, взяті під час попередніх зустрічей.

Берлін і Париж не згодні з російською тезою про "внутрішньоукраїнський" конфлікт

Як випливає з викладеного на сайті МЗС РФ дипломатичного листування, у відповіді Хайко Маса та Жан-Іва Ле Дріана на російський проект підсумкової заяви критикується низка положень, з якими ФРН та Франція не можуть погодитися. Йдеться, зокрема, про тези про "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту або про "посередницьку роль Росії поряд з ОБСЄ у Тристоронній контактній групі".

Крім того, Берлін і Париж вказують на "положення, які не знайдуть підтримки серед країн "нормандського формату", у тому числі про "налагодження прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом". У листі від 6 листопада російський міністр серед іншого зазначив, що відповідь Німеччини та Франції його "розчарувала".