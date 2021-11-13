Франція застерегла Росію від нової агресії проти України

Росії слід зважати на серйозні наслідки нових порушень територіальної цілісності України. Про це заявили у п’ятницю, 12 листопада, в Парижі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністерка оборони Франції Флоранс Парлі російським колегам Сергію Лаврову та Сергію Шойгу.

"Обидва міністри попередили про серйозні наслідки у разі будь-якого нового порушення територіальної цілісності України", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Франції. У ній міститься також заклик французької сторони до Росії "реінвестувати в переговори в "нормандському форматі". Крім того, Париж нагадав про зобов'язання РФ щодо "прозорості пересування та дій військових".

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Ситуація на кордоні Білорусі та ЄС

Також ще однією з тем, які було порушено на переговорах, стала ситуація на кордоні Білорусі та ЄС, що виникла через приплив нелегальних мігрантів та біженців. Французька сторона назвала поведінку білоруської влади, яка використовує людей, які прибувають із кризових регіонів, для шантажу Євросоюзу, "безвідповідальною і неприпустимою".

Одночасно Ле Дріан та Парлі закликали Росію мобілізувати її тісні зв'язки з Білоруссю, щоб "покласти край подібним політичним іграм".

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ЄС спостерігає нарощування військ РФ на кордонах

Нагадаємо, 3 листопада в міноборони України заявляли, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада були зосереджені російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Нарощування військ Росією біля кордонів України спостерігають і в Євросоюзі.

Речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано раніше повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять переміщення російських військ і необхідність будь-яких кроків у зв'язку з цим 15 листопада.

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Росія відкидає наміри про вторгнення

Тим часом у Кремлі відкидають звинувачення у тому, що Росія несе загрозу своїми військами на кордоні з Україною, називаючи це "безпідставним нагнітанням напруженості". Саме так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував 12 листопада питання про публікацію Bloomberg, у якій йшлося, що США нібито попередили ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну. "Росія ні для кого не становить загрози", - переконує Пєсков. Натомість, за його словами, Росія страхує себе через імовірні загрози з боку НАТО.