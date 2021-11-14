На Донеччині бойовики обстріляли житлові будинки, з-під завалів визволяли цивільних

Внаслідок обстрілу селища Невельське на Донеччині чотири житлових будинки були зруйновані. Рятувальники з-під завалів дістали двох людей.
Під час нічного обстрілу селища Невельського Покровського району постраждали чотири житлових будинки, рятувальники дістали з-під завалів двох людей, повідомляє голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook у неділю, 14 листопада.
"Щонайменше чотири приватні будинки постраждали внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району. Два з них - знищені повністю", - пише Кириленко.
Він додає, що в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. "Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", - констатує голова Донецької ОДА.
Вранці цього дня штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що під час мінометного обстрілу Невельського проросійські збройні формування атакували санітарні машини ЗСУ. Внаслідок цього водій-санітар отримав тяжкі поранення та був доставлений у військовий шпиталь.
Нагадаємо, що з липня 2020 року на Донбасі діє режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним й нині. Утім, як українські військові, так і проросійські сепаратисти з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" постійно звинувачують одне одного в порушенні перемир'я. Водночас сепаратисти не повідомляють про бойові жертви зі свого боку.
Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань.
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