На Донеччині бойовики обстріляли житлові будинки, з-під завалів визволяли цивільних

Під час нічного обстрілу селища Невельського Покровського району постраждали чотири житлових будинки, рятувальники дістали з-під завалів двох людей, повідомляє голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Facebook у неділю, 14 листопада.

"Щонайменше чотири приватні будинки постраждали внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району. Два з них - знищені повністю", - пише Кириленко.

Він додає, що в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. "Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав", - констатує голова Донецької ОДА.

Атака санітарних машин ЗСУ

Вранці цього дня штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що під час мінометного обстрілу Невельського проросійські збройні формування атакували санітарні машини ЗСУ. Внаслідок цього водій-санітар отримав тяжкі поранення та був доставлений у військовий шпиталь.

Нагадаємо, що з липня 2020 року на Донбасі діє режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним й нині. Утім, як українські військові, так і проросійські сепаратисти з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" постійно звинувачують одне одного в порушенні перемир'я. Водночас сепаратисти не повідомляють про бойові жертви зі свого боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань.

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