До України їдуть дипломатичні радники Шольца і Макрона

Зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер (Jens Plötner) та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн приїдуть наступного тижня до Києва, повідомив у суботу, 8 січня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вже наступного тижня мої колеги із Франції та ФРН, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва", - написав Єрмак у Facebook. За його словами, в останні два дні він провів телефонні переговори з Плетнером і Бонном, під час яких вони "домовились продовжувати координацію дій в контексті поточної ситуації".

4 січня Єрмак також говорив телефоном із Плетнером і Бонном. Дзвінок відбувся напередодні поїздки радників лідерів ФРН і Франції до Москви на зустріч із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який у Кремлі займається питанням переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Розмороження "нормандського формату"?

7 січня президент Франції Еммануель Макрон ініціював разом із німецькою стороною нову зустріч у "нормандському форматі" (переговори України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі) протягом кількох наступних тижнів.

До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами. Це пояснили тим, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.

Як повідомлялося, 10 січня США і Росія проведуть переговори щодо ситуації навколо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що має зобов'язатись юридично.

Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною, що на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.

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