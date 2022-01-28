Нуланд: "Північний потік-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну

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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон разом із Берліном не допустять реалізації проєкту "Північний потік-2" у разі будь-якого вторгнення Росії в Україну.
США разом з Німеччиною у четвер, 27 січня, попередили Росію, що у разі її вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
"Якщо Росія тим чи іншим чином вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не зрушить з місця", - сказала Нуланд. Вона зазначила, що Берлін зробив низку "жорстких заяв". "Разом з Німеччиною ми продовжимо спільно працювати над тим, щоби цей проєкт не був реалізований", - запевнила Нуланд. Вона повідомила про спільну домовленість з Німеччиною щодо можливих заходів, "спроможних гарантувати, що Росія не використає жодного трубопроводу, в тому числа "Північний потік-2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю".
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Вона також зазначила, що США готові до двосторонніх переговорів з Росією і чекають її реакції на письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви щодо питань безпеки. На думку Нуланд, ці відповіді "відкривають реальну можливість для покращення безпеки в євроатлантичному регіоні, якщо Москва обере шлях дипломатії, а не конфлікту та саботажу".
Білий дім також оголосив, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) відвідає США з візитом 7 лютого, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом можливу російську агресію проти України.
США заздалегідь ознайомили Україну зі змістом своєї відповіді на вимоги Росії щодо питань безпеки. "Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. З української сторони заперечень немає. Важливо, що США залишаються в тісному контакті з Україною до і після всіх контактів з Росією. Жодних рішень щодо України без України. Золоте правило", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у четвер у своєму мікроблозі в Twitter.
З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.
Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.