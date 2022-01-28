Нуланд: "Північний потік-2" не запрацює у разі вторгнення РФ в Україну

США разом з Німеччиною у четвер, 27 січня, попередили Росію, що у разі її вторгнення в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Якщо Росія тим чи іншим чином вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не зрушить з місця", - сказала Нуланд. Вона зазначила, що Берлін зробив низку "жорстких заяв". "Разом з Німеччиною ми продовжимо спільно працювати над тим, щоби цей проєкт не був реалізований", - запевнила Нуланд. Вона повідомила про спільну домовленість з Німеччиною щодо можливих заходів, "спроможних гарантувати, що Росія не використає жодного трубопроводу, в тому числа "Північний потік-2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію як зброю".

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Вона також зазначила, що США готові до двосторонніх переговорів з Росією і чекають її реакції на письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви щодо питань безпеки. На думку Нуланд, ці відповіді "відкривають реальну можливість для покращення безпеки в євроатлантичному регіоні, якщо Москва обере шлях дипломатії, а не конфлікту та саботажу".

Білий дім також оголосив, що канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) відвідає США з візитом 7 лютого, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом можливу російську агресію проти України.

США погодили з Україною відповідь Москві

США заздалегідь ознайомили Україну зі змістом своєї відповіді на вимоги Росії щодо питань безпеки. "Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії. З української сторони заперечень немає. Важливо, що США залишаються в тісному контакті з Україною до і після всіх контактів з Росією. Жодних рішень щодо України без України. Золоте правило", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у четвер у своєму мікроблозі в Twitter.

З початку літа 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, але Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

