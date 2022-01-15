Нуланд: США підготували 18 сценаріїв на випадок нападу Росії

Якщо Росія нападе на Україну, Москва зіткнеться з жорсткою відповіддю з боку США та їхніх союзників у Європі, включаючи економічні та фінансові санкції значно більшого масштабу, ніж під час анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році. Про це заступниця держсекретаря Сполучених Штатів із політичних справ Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю британській газеті Financial Times, опублікованому в суботу, 15 січня.

"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. ... Я просто скажу, що наш діалог із союзниками будується навколо швидкого заподіяння гострого болю, якщо Росія зробить якийсь крок (що веде до ескалації конфлікту навколо України. - Ред.)", - зазначила дипломатка.

Заява високопоставленої представниці адміністрації Байдена пролунала після кількох днів інтенсивних переговорів між США, НАТО та російськими офіційними особами щодо розрядки кризи, які Москва вважала "безуспішними", зазначає видання. Це викликало побоювання, що вторгнення в Україну може стати вірогіднішим. США готові обговорювати з Москвою контроль над озброєннями та обмеження на військові навчання в регіоні, але відкидають вимоги Росії вивести війська з деяких країн або заборонити вступати до НАТО.

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Держдеп: Вибір за Путіним

Проте, наголосила Нуланд, у Білому домі зацікавлені у продовженні діалогу. "Ми вважаємо, що можемо досягнути деескалації та прогресу з деяких питань за допомогою дипломатії. Ми сподіваємося і очікуємо, що з деякими з ідей, які ми поклали на стіл, Москва залишиться за столом переговорів, але це - вибір Путіна", - сказала Нуланд.

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За словами представника зовнішньополітичного відомства, сторонам потрібен час. "Все, що ми зробили досі, це вислухали одне одного. Ми не розпочали тих розмов, які мали вести, щоб спробувати досягти домовленостей, особливо якщо вони (РФ. - Ред.) хочуть, щоб ці домовленості мали обов'язкову силу", - додала вона.

Білий дім: РФ готує привід для вторгнення в Україну

Коментарі Нуланд пролунали після того, як Білий дім посилив свої попередження про можливу підготовку Росією військового наступу в Україні. Вони включали твердження, що Москва прагне створити привід для війни, розмістивши оперативників у східній Україні для проведення "хибної операції", в ході якої буде здійснено "акти саботажу проти власних маріонеткових сил".

Цю позицію поділяє і голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс. "Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України", - написала політик у своєму Twitter.

"Росія має припинити свою агресію, розпочати конструктивні переговори та деескалацію", - зазначила глава британського зовнішньополітичного відомства.