 Глава дипломатії ЄС проти переговорів з РФ під тиском нападу на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2022

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Новини

Глава дипломатії ЄС проти переговорів з РФ під тиском нападу на Україну

Жозеп Боррель вважає військове нарощування РФ частиною тиску, а безпекові переговори, на його переконання, не можуть проходити під тиском.

Жозеп Боррель пыд час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС 13 січня 2022 року

Жозеп Боррель під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС 13 січня

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що не можна проводити ніяких переговорів з російською владою щодо долі України, поки РФ нарощує війська на українському кордоні. Як передає у четвер, 13 січня, агенція AFP, про це він повідомив напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Російські переміщення є частиною тиску", - сказав Боррель журналістам і додав, що "не повинно бути переговорів під тиском".

Місія ЄС з підготовки військових

Також Боррель висловив сподівання, що незабаром буде ухвалене рішення щодо доцільності заснування європейської місії з підготовки старшого командного складу армії України. За його словами, йдеться про підготовку військових високого рівня, а не рядових бійців. Наразі консультації щодо того, чи потрібна така місія, тривають, пише "Інтерфакс".

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Вплив України на "Північний потік-2"

Крім того, за словами Борреля, розвиток подій навколо України вплине й на ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Як, з одного боку, ми впровадимо санкції в разі чого, а з іншого - відкриємо цю інфраструктуру? Очевидно, що це пов'язано з воєнною ситуацією в Україні. Але якщо все буде добре, буде деескалація, нічого не відбудеться, тоді від регулятора залежатиме, чи газогін запрацює", - сказав він на пресконференції за підсумками зустрічі.

Нещодавно Боррель повернувся з України, де він відвідував Донбас. Під час візиту дипломат вкотре нагадав, що будь-яка агресія Росії матиме високу ціну. Євросоюз неодноразово обіцяв швидкі та жорсткі санкції щодо РФ у разі нападу на Україну.

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