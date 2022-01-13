Глава дипломатії ЄС проти переговорів з РФ під тиском нападу на Україну

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що не можна проводити ніяких переговорів з російською владою щодо долі України, поки РФ нарощує війська на українському кордоні. Як передає у четвер, 13 січня, агенція AFP, про це він повідомив напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Російські переміщення є частиною тиску", - сказав Боррель журналістам і додав, що "не повинно бути переговорів під тиском".

Місія ЄС з підготовки військових

Також Боррель висловив сподівання, що незабаром буде ухвалене рішення щодо доцільності заснування європейської місії з підготовки старшого командного складу армії України. За його словами, йдеться про підготовку військових високого рівня, а не рядових бійців. Наразі консультації щодо того, чи потрібна така місія, тривають, пише "Інтерфакс".

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Вплив України на "Північний потік-2"

Крім того, за словами Борреля, розвиток подій навколо України вплине й на ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Як, з одного боку, ми впровадимо санкції в разі чого, а з іншого - відкриємо цю інфраструктуру? Очевидно, що це пов'язано з воєнною ситуацією в Україні. Але якщо все буде добре, буде деескалація, нічого не відбудеться, тоді від регулятора залежатиме, чи газогін запрацює", - сказав він на пресконференції за підсумками зустрічі.

Нещодавно Боррель повернувся з України, де він відвідував Донбас. Під час візиту дипломат вкотре нагадав, що будь-яка агресія Росії матиме високу ціну. Євросоюз неодноразово обіцяв швидкі та жорсткі санкції щодо РФ у разі нападу на Україну.

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