Париж вимагає прямого діалогу між ЄС та Росією

Державний секретар з європейських справ при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон вимагає прямого діалогу ЄС та Росії з огляду на кризу навколо України. "Організований і регулярний діалог" між Брюсселем та Москвою є необхідним, заявив Бон у неділю, 23 січня, цитує AFP.

Державний секретар при МЗС Франції з європейських справ Клеман Бон

За словами Бона, президент РФ Володимир Путін робить ставку на переговори зі США, оскільки це нагадує про "холодну війну" та підкріплює поведінку Росії як "супердержави". До того ж Путін має на меті розділити європейців, сказав Бон.

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"Ми маємо як представники Заходу триматися спільно та демонструвати єдину європейську позицію, - наголосив держсекретар. - Чи достатньо робить Європейський Союз? До цього часу, здається, ні".

Бон також нагадав про вимогу французького президента Еммануеля Макрона щодо створення і реалізації нового плану загальноєвропейської безпеки, який включатиме заходи для послаблення напруження у відносинах із Росією. З огляду на головування Франції в ЄС з 1 січня, Макрон закликав до посилення виступу ЄС на міжнародній арені, зокрема для діалогу з Росією.

Як повідомлялось, останнім часом до українських кордонів стягуються російські війська та техніка, що викликає занепокоєння як в Україні, так і на Заході.

Протягом останнього місяця відбулась серія переговорів Заходу з РФ, проте переважно це були перемовини Вашингтона і Москви щодо кризи навколо України. Москва заперечує будь-які загрози з її боку, проте висунула низку геополітичних умов і очікує від США та НАТО письмової реакції на свої пропозиції з питань безпеки. МЗС РФ сформулювало їх навколо трьох ключових елементів: відмови від розширення НАТО, від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, повернення блоку до конфігурації станом на 1997 рік.

Німеччина та Франція окремо останніми тижнями докладають зусиль для відновлення переговорів з Україною та Росією у "нормандському форматі" задля залагодження російсько-українського конфлікту. Наразі зустрічі проводяться на рівні політичних радників.