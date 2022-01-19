Макрон закликав ЄС створити систему безпеки з огляду на напруження з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якомога швидше створити і реалізувати новий план загальноєвропейської безпеки, який включатиме заходи для послаблення напруження у відносинах із Росією. Про це він заявив під час виступу у Європарламенті в середу, 19 січня, з нагоди початку головування Франції в ЄС з 1 січня.

"Французька пропозиція полягає в тому, щоби створити разом європейську силу майбутнього... незалежну Європу, яка даватиме собі раду у вирішенні власного майбутнього, а не покладатиметься на рішення інших великих держав", - сказав Макрон. За його словами, після побудови нової системи безпеки нею потрібно "поділитися з нашими союзниками по НАТО і запропонувати Росії для переговорів".

Французький лідер наголосив, що голос Європи має бути єдиними і сильним у питаннях, які стосуються стратегічної зброї і контролю за збройними силами. "Безпека нашого континенту як сили миру і рівноваги вимагає стратегічного переозброєння", - сказав Макрон. Він також наголосив на необхідності "відвертого і вимогливого" діалогу з Росією. За його словами, Європа має висувати свої вимоги та добиватися їхнього виконання, а відкритий діалог необхідний через "дестабілізацію, втручання та маніпуляції" з боку Москви.

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Він запропонував провести саміт ЄС за участю президента РФ Володимира Путіна. "Дуже важко проводити політику суверенітету від Росії, якщо ми вирішили не розмовляти з нею", - зазначив президент Франції і закликав країни ЄС позбутися залежності від російських газу та нафти задля власного ж суверенітету. Президент Франції також повідомив євродепутатам, що Париж та Берлін працюють над відродженням "нормандського формату" переговорів для врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, на Заході вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула країни НАТО до поступок. Росія вимагає від Альянсу зобов'язатись не приймати нових членів, зокрема Україну. 10 січня РФ провела безпекові переговори зі США, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу. На цьому тижні мають відбутися переговори між держсекретарем США та російським міністром закордонних справ.