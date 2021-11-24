Єврокомісія запропонувала нові газові правила: як вони стосуються України

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Єврокомісія представила низку пропозицій зі зміни газового законодавства ЄС. Ідеться про запаси газу у сховищах, зокрема в Україні, заборону довгострокових контрактів на постачання газу та моніторинг метану.
Єврокомісія хоче зобов'язати країни ЄС посилити контроль над стратегічними запасами газу. Про це йдеться в пакеті законодавчих пропозицій щодо посилення енергетичної безпеки та декарбонізації газового ринку ЄС, представленому Єврокомісією в середу, 15 грудня.
Ці пропозиції, зокрема, покликані створити умови для переходу з природного газу на відновлювані та низьковуглецеві види газу, наприклад, біометан і водень. Для набуття чинності ці законодавчі акти ще повинні розглянути та затвердити Рада ЄС і Європарламент.
У відповідь на зростання цін на енергоносії цього року Єврокомісія також запропонувала низку заходів з укріплення енергобезпеки. "Наші пропозиції посилюють безпеку постачання газу та солідарність між державами-членами ЄС, аби протистояти ціновим шокам і зробити нашу енергетичну систему більш стійкою", - заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.
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Пропозиції містять вимогу до держав ЄС приділяти окрему увагу питанню сховищ газу в оцінці ризиків забезпечення "блакитним паливом". Це включатиме "ризики, пов'язані з контролем над сховищами юридичними особами з третіх країн", зазначається у проєкті регламенту.
Нагадаємо, що "Газпрому" в Європі, зокрема Німеччині, належать сховища газу. Восени цього року їх було заповнено на набагато нижчому рівні, ніж у попередні роки в аналогічний період року.
"У разі неусунених ризиків держави-члени ЄС повинні розглянути заходи зі створення запасів газу за допомогою регіональної співпраці", - говориться в документі. У проєкті додають, що держави ЄС можуть співпрацювати з країнами Енергетичного співтовариства, які мають значні сховища газу: "Це може включати можливість розгляду питання використання цих сховищ, розташованих поза межами ЄС, у спільних оцінках ризиків". Очевидно, що тут ідеться передусім про Україну, яка має найбільші підземні сховища газу в Європі та є членом Енергетичного співтовариства.
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Серед заходів, спрямованих на зменшення використання природного газу, Єврокомісія запропонувала заборонити довгострокові контракти на постачання необробленого газу - але лише після 2049 року. Під необробленим розуміють природний газ, який добули та постачають без використання технологій вловлювання та зберігання вуглецю.
Згідно з пропозицією, дія контрактів може починатися будь-коли, але закінчитися повинна не пізніше, ніж у 2049 році. Після цього можливими будуть лише контракти зі строком дії менше року та лише у тих випадках, коли це необхідно для забезпечення безпеки постачань. Як відомо, "Газпром" надає перевагу поставкам газу до Європи за довгостроковими контрактами.
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Ще одна пропозиція Єврокомісії стосується заходів зі скорочення викидів метану в атмосферу. Зокрема, Брюссель хоче зобов'язати європейські компанії моніторити витоки метану та ліквідувати їх. Ще один захід - обмеження спалювання супутнього газу на факелах.
Пропозиції стосуються й імпорту газу, нафти та вугілля до ЄС. На першому етапі імпортерів планують зобов'язати збирати інформацію про викиди та витоки у постачальників енергоносіїв, а також надавати ці дані Єврокомісії. Їх планують публікувати на спеціальній платформі. На другому етапі, орієнтовно у 2025 році, Єврокомісія запропонує запровадити вже законодавчі норми зі зниження викидів метану, пов'язаних з імпортом енергоносіїв до ЄС.
Як у Брюсселі мають намір отримувати інформацію від тих постачальників, які не бажають її надавати? Джерело DW у Єврокомісії пояснює, що ЄС буде використовувати дипломатію, а також супутникові системи моніторингу викидів метану. Зараз вони дозволяють фіксувати масштабні викиди, але найближчими роками нові супутники дозволять робити це і щодо менших за обсягами викидів, додало джерело.