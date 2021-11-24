 Єврокомісія запропонувала нові газові правила: як вони стосуються України | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2021

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Економіка

Єврокомісія запропонувала нові газові правила: як вони стосуються України

Єврокомісія представила низку пропозицій зі зміни газового законодавства ЄС. Ідеться про запаси газу у сховищах, зокрема в Україні, заборону довгострокових контрактів на постачання газу та моніторинг метану.

Газосховище німецької компанії E.On

Газосховище німецької компанії E.On

Єврокомісія хоче зобов'язати країни ЄС посилити контроль над стратегічними запасами газу. Про це йдеться в пакеті законодавчих пропозицій щодо посилення енергетичної безпеки та декарбонізації газового ринку ЄС, представленому Єврокомісією в середу, 15 грудня.

Ці пропозиції, зокрема, покликані створити умови для переходу з природного газу на відновлювані та низьковуглецеві види газу, наприклад, біометан і водень. Для набуття чинності ці законодавчі акти ще повинні розглянути та затвердити Рада ЄС і Європарламент.

Стратегічні запаси газу в ЄС та Україні

У відповідь на зростання цін на енергоносії цього року Єврокомісія також запропонувала низку заходів з укріплення енергобезпеки. "Наші пропозиції посилюють безпеку постачання газу та солідарність між державами-членами ЄС, аби протистояти ціновим шокам і зробити нашу енергетичну систему більш стійкою", - заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

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Пропозиції містять вимогу до держав ЄС приділяти окрему увагу питанню сховищ газу в оцінці ризиків забезпечення "блакитним паливом". Це включатиме "ризики, пов'язані з контролем над сховищами юридичними особами з третіх країн", зазначається у проєкті регламенту.

Нагадаємо, що "Газпрому" в Європі, зокрема Німеччині, належать сховища газу. Восени цього року їх було заповнено на набагато нижчому рівні, ніж у попередні роки в аналогічний період року.

"У разі неусунених ризиків держави-члени ЄС повинні розглянути заходи зі створення запасів газу за допомогою регіональної співпраці", - говориться в документі. У проєкті додають, що держави ЄС можуть співпрацювати з країнами Енергетичного співтовариства, які мають значні сховища газу: "Це може включати можливість розгляду питання використання цих сховищ, розташованих поза межами ЄС, у спільних оцінках ризиків". Очевидно, що тут ідеться передусім про Україну, яка має найбільші підземні сховища газу в Європі та є членом Енергетичного співтовариства.

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Заборона довгострокових контрактів на постачання газу

Серед заходів, спрямованих на зменшення використання природного газу, Єврокомісія запропонувала заборонити довгострокові контракти на постачання необробленого газу - але лише після 2049 року. Під необробленим розуміють природний газ, який добули та постачають без використання технологій вловлювання та зберігання вуглецю.

Згідно з пропозицією, дія контрактів може починатися будь-коли, але закінчитися повинна не пізніше, ніж у 2049 році. Після цього можливими будуть лише контракти зі строком дії менше року та лише у тих випадках, коли це необхідно для забезпечення безпеки постачань. Як відомо, "Газпром" надає перевагу поставкам газу до Європи за довгостроковими контрактами.

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У ЄС хочуть слідкувати за викидами метану в інших країнах

Ще одна пропозиція Єврокомісії стосується заходів зі скорочення викидів метану в атмосферу. Зокрема, Брюссель хоче зобов'язати європейські компанії моніторити витоки метану та ліквідувати їх. Ще один захід - обмеження спалювання супутнього газу на факелах.

Пропозиції стосуються й імпорту газу, нафти та вугілля до ЄС. На першому етапі імпортерів планують зобов'язати збирати інформацію про викиди та витоки у постачальників енергоносіїв, а також надавати ці дані Єврокомісії. Їх планують публікувати на спеціальній платформі. На другому етапі, орієнтовно у 2025 році, Єврокомісія запропонує запровадити вже законодавчі норми зі зниження викидів метану, пов'язаних з імпортом енергоносіїв до ЄС.

Як у Брюсселі мають намір отримувати інформацію від тих постачальників, які не бажають її надавати? Джерело DW у Єврокомісії пояснює, що ЄС буде використовувати дипломатію, а також супутникові системи моніторингу викидів метану. Зараз вони дозволяють фіксувати масштабні викиди, але найближчими роками нові супутники дозволять робити це і щодо менших за обсягами викидів, додало джерело.

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