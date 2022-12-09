Болгарія вперше надає Україні військову допомогу

До першого пакету допомоги, яку Софія надасть Києву, увійдуть, зокрема, стрілецька зброя та боєприпаси. Про передачу ЗРК і бойових літаків наразі не йдеться.

Депутати Народних зборів (парламенту) Болгарії у п'ятницю, 9 грудня схвалили перший в історії країни пакет військової допомоги Україні, що включає засекречений перелік озброєнь, підготовлений урядом, повідомляє AP.

Хоча раніше Болгарія погодилася ремонтувати українську військову техніку на своїх заводах, досі вони з Угорщиною залишалися єдиним країнами Європейського Союзу, котрі відмовлялися надавати Україні озброєння. Проти цього виступав, зокрема, президент країни Румен Радев та дружні до Росії політичні партії. Однак на початку листопада цей спротив було подолано і парламент схвалив надання військової допомоги, давши уряду місяць на формування її списку.

Читайте також: Болгарія: таємні постачання зброї Україні, урядова криза та геніальний хід

Без С-300 і МіГів

Хоча повний перелік зброї залишається засекреченим, члени уряду повідомили журналістам перед голосуванням, що пакет включає стрілецьку зброю та боєприпаси. Водночас міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не надаватиме ані зенітні ракетні комплекси С-300, ані винищувачі МіГ-29. При цьому він зауважив, що допомога "повністю узгоджується з пріоритетами України".

Окрім схвалення допомоги, депутати ратифікували угоду між міністерствами оборони Болгарії та України про передачу озброєння, техніки та боєприпасів. Угода також передбачає підготовку до 60 бойових медиків з числа українських військовослужбовців.

Читайте також: Пожежі на складах озброєнь у Болгарії - слід веде до Росії?