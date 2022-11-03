Болгарія вперше схвалила надання Україні зброї

Болгарія має певну кількість винищувачів МіГ-29 радянського виробництва. Ці літаки раніше просила Україна, оскільки українські пілоти мають досвід їхнього керування. Також Болгарія має зенітно-ракетні комплекси С-300. Втім, в.о. міністра оборони країни Дімітар Стоянов на початку цього тижня заявив, що його країна не може дозволити собі розлучитися з ними, оскільки не може швидко їх замінити.
Раніше Болгарія схвалила відправлення Києву касок і бронежилетів, а також погодилася ремонтувати українську військову техніку на своїх заводах, але відмовлялася надсилати зброю через опозицію з боку президента Румена Радева та дружніх до Москви політичних партій країни. Як зауважує Associated Press, Болгарія разом з Угорщиною була єдиною країною-членом Європейського Союзу, яка відмовлялась надати Україні зброю.
Водночас, згідно з нещодавнім звітом Болгарської промислової асоціації, експорт зброї зріс більше ніж удвічі з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, пише Reuters. У серпні міністерство економіки Болгарії схвалило угоди з експорту зброї на суму майже 500 мільйонів доларів. Левова частка була призначена для Польщі - одного з ключових центрів постачання зброї в Україну.