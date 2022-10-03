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Засідання парламенту Болгарії
У новому парламенті Болгарії можуть не спромогтися сформувати коаліцію.Фото: Georgi Paleykov/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаБолгарія

Вибори в Болгарії: проросійська партія збільшує вплив

Степан Смишляєв
2 год. тому

Хоча на виборах до парламенту перемогла проєвропейська партія ГЄРБ, перспективи формування нею коаліції лишаються під питанням.

https://www.dw.com/uk/vibori-v-bolgarii-prorosijska-partia-vdvici-pokrasila-rezultat/a-63319710

У Болгарії пройшли парламентські вибори - четверті за останні півтора року. За підрахунками 99,4 відсотка бюлетенів, до парламенту проходять сім партій. Водночас формат майбутньої коаліції досі залишається під питанням, повідомляє у понеділок, 3 жовтня, агенція dpa.

Найбільше голосів виборців отримала партія експрем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (25,4 відсотка), на другому місці - партія "Продовжуємо зміни" попереднього прем'єра Кирила Петкова , висловлення недовіри якому й спричинило вибори (20,2). У порівнянні з попередніми виборами, ці партії помінялися місцями.

Прохідний бар'єр також подолали: турецька етнічна партія "Рух за права і свободи", проросійська націоналістична партія "Відродження", "Болгарська соціалістична партія", "Демократична партія Болгарії" і "Болгарський підйом". Із минулих виборів найбільше покращила свої результати проросійська "Відродження" - з 4,8 до 10,2 відсотка.

Очікується, що остаточні офіційні результати будуть оголошені у четвер, 6 жовтня.

Погана репутація переможця

Хоча наразі Борисов, який вже тричі очолював уряд Болгарії, має найбільші шанси знову отримати цю посаду, перспективи формування як коаліції, так і уряду лишаються не зрозумілими. Борисов заявив, що буде відкритий для переговорів з усіма політичними партіями, і закликав своїх суперників "проявити розум перед важкою зимою".

Однак "Продовжуємо зміни" вже оголосила, що залишиться в опозиції. "Ми пообіцяли, що не підемо в коаліцію з ГЄРБ, і ми залишимося вірними своїй обіцянці", - сказав Петков.

Хоча ГЄРБ має однозначну євроатлантичну орієнтацію, інші проєвропейські сили не хочуть створювати з цією партією спільний уряд, оскільки Борисов обтяжений звинуваченнями в корупції.

Попередні результати виборів вказують, що на Болгарію очікують складні коаліційні переговори в роздробленому парламенті або навіть нові позачергові вибори, які стануть вже п'ятими за останні два роки, зазначає агентство Reuters.

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