Чи був "болгарський слід" у вибуху на Керченському мосту?

Заяви Москви про те, що вантажівку, яка вибухнула на Керченському мосту, відправили з Болгарії, викликали в Софії багато питань.

Через чотири дні після вибуху на Керченському мосту ФСБ РФ відзвітувала про попередні підсумки розслідування, визначивши як організаторів "диверсії" Головне управління розвідки міноборони України, його керівника Кирила Буданова, співробітників та агентуру української спецслужби.

За версією ФСБ, причиною часткового руйнування мосту став підрив вантажівки із вибуховим пристроєм. Його було закамуфльовано у рулони з будівельною поліетиленовою плівкою. Вантаж спершу нібито відправили з морського порту Одеси до болгарського міста Русе, звідти - до грузинського порту Поті, після чого - до Вірменії. Потім вантаж знову прибув до Грузії, звідки вже потрапив до Росії. "До організації переправлення вибухового пристрою з Болгарії" було залучено громадян України, Грузії та Вірменії, додали у спецслужбі РФ.

Представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Юсов назвав "нісенітницею" висунуті ФСБ звинувачення на адресу Кирила Буданова. "Вся діяльність ФСБ та слідчого комітету РФ - нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", - відповів Юсов. Офіційно Україна не взяла на себе відповідальність за те, що сталося.

Слідчий комітет РФ заявив про "болгарський слід"

Болгарська влада поки не відреагувала на заяви ФСБ. Озвучена російською спецслужбою версія змінює початкові припущення про "болгарський слід", висловлені головою слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним невдовзі після вибуху. Зі слів глави СК випливало, що вантажівка з вибухівкою почала свій рух безпосередньо з Болгарії.

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Його заява викликала в Софії ефект бомби, яка розірвалася. Болгарія виявилася єдиним членом НАТО та Євросоюзу, якого російська влада "прив'язала" до того, що сталося. Що це? Кремль хоче звинуватити Болгарію у ворожому акті? Чи не виявиться країна втягнутою у війну? Чи немає зв'язку між російськими звинуваченнями та двома вибухами на болгарських збройових заводах у серпні та жовтні 2022 року?

Софія спростувала будь-яку причетність до вибуху

Офіційний представник Європейського Союзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано 10 жовтня заявив, що немає жодних доказів, що вантажівка справді стартувала в Болгарії. Наступного дня відреагувала і Софія. "Болгарського сліду" немає в ситуації з вибухом на Керченському мосту, заявив глава технічного уряду країни Гилиб Донев, підкресливши, що російська сторона і не звинувачувала Болгарію в причетності до того, що сталося, вказавши її тільки як точку на маршруті вантажівки, яку підірвали на мосту.

У пресслужбі уряду заявили також: "Безперечно встановлено, що вантажівка, підірвана на Керченському мосту, ніколи не перебувала на території Болгарії, яка була вказана як відправна точка його маршруту".

Водночас уряд доручив болгарській внутрішній секретній службі перевірити російську версію маршруту вантажівки. Однак тут Державна агенція національної безпеки залежить від інформації з Москви. Важко оцінити, чи вона отримає її і наскільки вона буде надійною. Отримати достовірну інформацію можна лише оглянувши уламки вантажівки, зазначив в інтерв'ю DW експерт з безпеки Центру вивчення демократії в Софії Тихомир Безлов.

Чому Москва одразу вказала на Болгарію як місце можливого відправлення вантажівки з вибухівкою? "У цьому є сенс", - пояснює Безлов. За його словами, у Болгарії велика кількість транспортних компаній. І якби українські спецслужби захотіли тут знайти вантажівку, це було б нескладно, як і переправити її щотижневим поромом із чорноморського порту Бургас до Батумі в Грузії. А вибухівка? "Було б надто великим ризиком завантажити її на початку шляху. Набагато ймовірніше, що її завантажили тільки в Грузії або навіть у самій Росії", - вважає Безлов.

На Керченському мості багатокілометрова черга з машин To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Чи займе Болгарія чітку позицію щодо України?

Для Безлова набагато важливішими за походження вантажівки та вибухівки є інші питання: "Чи хоче кремлівська пропаганда звинуватити Болгарію? І якщо так, то як відреагує тимчасовий уряд і президент Румен Радев?"

Позиція Болгарії щодо війни Росії проти України характеризується складним поєднанням зовнішньої та внутрішньої політики. Країна вже два роки перебуває у стані перманентної внутрішньополітичної кризи. Є загроза, що тимчасові уряди, створені президентом Руменом Радевим, стають вже нормою. Зовнішньополітичний курс Радева, який намагається балансувати між публічним засудженням нападу Росії на Україну та болгарським "нейтралітетом", став мішенню для всіх цих урядів. Радев виправдовує свою відмову від постачання зброї та підтримки членства України в НАТО побоюванням, що Болгарію може бути втягнуто у війну.

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Ймовірний "болгарський слід" вибуху на мосту через Керченську протоку ще більше підігрів ці суперечки. Крістіан Вінегін, депутат і член правління проросійськи налаштованої Болгарської соціалістичної партії (БСП), закликав Радева "дати швидкий і чіткий сигнал" і за будь-яку ціну не допустити втягування Болгарії в конфлікт.

З іншого боку, російські звинувачення у бік Болгарії, що прозвучали спочатку, могли мати й інше підґрунтя. Прозахідні партії після виборів 2 жовтня мають більшість у болгарському парламенті і у разі їхніх спільних дій вони можуть порушити питання щодо постачання зброї Україні.

Постачання зброї та вибухи на складах зброї

Досі Болгарія не постачала важке озброєння в Україну, хоча ні для кого не секрет, що державні та приватні збройові компанії експортують туди легке озброєння та боєприпаси через Польщу, Словаччину та Чехію. У серпні 2022 року на складі торговця зброєю Еміліана Гебрева стався вибух, у якому власник звинуватив російські спецслужби.

4 жовтня стався новий вибух, цього разу у державному збройовому підприємстві "Арсенал". Слідчі органи не надали жодної інформації про те, що за ним може стояти Москва. Однак геостратегічна роль Болгарії як логістичного вузла для постачання в Україну товарів військового призначення стає дедалі очевиднішою.