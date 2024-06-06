Вибори до Європарламенту - загроза для Орбана

Багато угорців уже втомилися від Віктора Орбана. Вперше за багато років його партія "Фідес" може зазнати значних електоральних втрат на виборах. Тож прем'єр Угорщини вкотре вдається до демагогії й конспірології.

Коли в Угорщині настає пора виборів і голосування, Віктор Орбан не гребує завзятим поширенням чистісіньких теорій змови. Тож у ці дні, в передодень виборів до Європарламенту, наратив угорського прем'єра такий: штаб-квартиру ЄС у Брюсселі скупив і контролює американський біржовий мільярдер угорсько-єврейського походження Джордж Сорос. І сам Сорос нині тільки про те й думає, як відправити європейців на війну проти Росії. Кінцева мета лихих задумів Сороса - заселити європейський континент мільйонами неєвропейських мігрантів після загибелі самих європейців на війні з РФ. А це вже означатиме остаточне припинення існування угорців як нації, застерігає Орбан своїх виборців.

Такий страхітливий сценарій Віктор Орбан озвучив 1 червня 2024 року під час так званого "маршу миру" в Будапешті - політичного заходу перед своїми прихильниками, проведеному незадовго до європейських виборів. Це будуть історичні вибори, які вирішать бути війні чи миру на континенті, застеріг тоді у своїй промові прем'єр-міністр Угорщини. Орбан також назвав свій уряд єдиним на ввесь ЄС, що виступає за мир. Та попри це існує ймовірність того, що на виборах до Європарламенту все-таки переможуть "сили миру", додав він. Тож нині бойове гасло Орбана: "Підкорити Брюссель! Ні міграції, ні гендеру, ні війні!"

Партія Орбана "Фідес" постійно здобувала більшість у дві третини голосів в угорському парламенті щоразу під час останніх чотирьох парламентських виборів, а ще на трьох виборах до Європарламенту, починаючи від 2009 року, "Фідес" отримувала понад 50 відсотків голосів. Цього разу ситуація перспективи в Орбана та його політсили не такі райдужні, адже у прем'єр-міністра Угорщини вперше з'явився серйозний суперник.

Прихильники Орбана під час так званого "маршу миру" в Будапешті 1 червня 2024 року Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Нова реальність в Угорщині - партія Орбана "Фідес" має серйозного конкурента

Ім'я цієї людини - Петер Мадяр. Він є колишнім чоловіком ексміністерки юстиції Орбана Юдіт Варги й ще кілька місяців тому був практично невідомий угорській громадськості. Але з лютого цього року 43-річний правник переживає стрімкий політичний злет. Він неодноразово виводив десятки тисяч людей на вулиці під час акцій проти системи Орбана. Його консервативна партія "Партія поваги та свободи", скорочено - TISZA тобто "Тиса" - набирає від 25 до 30 відсотків голосів, тоді як партія Орбана "Фідес" загалом тримається на рівні 45 відсотків електоральних симпатій, але, за деякими опитуваннями, може опуститися нижче позначки в 40 відсотків.

"Це унікальна, абсолютно нова ситуація, - пояснив у коментарі угорському порталу Telex політолог Габор Тьорек. - Той факт, що хтось з'явився нізвідки й раптом користується такою масовою підтримкою проти тих, хто перебуває при владі, є безпрецедентним в угорській політиці".

Петер Мадяр - справжній виняток із системи Орбана?

Шлях Мадяра до великої політики розпочався в лютому 2024 року після скандалу з тодішньою президенткою Угорщини Каталін Новак. Вона помилувала злочинця, засудженого за пособництво та потурання щодо насильства над дітьми. Це викликало шквал громадського обурення, зокрема тому, що Орбан і його однопартійці позиціювали себе як морально незаплямованих захисників прав дітей, натомість часто звинувачуючи політичних опонентів у бажанні легалізувати сексуальне насильство над дітьми. Згодом президентка Новак подала у відставку після розголосу навколо цієї справи. Водночас колишня міністерка юстиції Варга також пішла з політики, оскільки вона підписала те помилування, а на той момент вона очолювала список "Фідес" на виборах до Європарламенту.

Петер Мадяр - виклик для Орбана та його політсили "Фідес" Фото: Denes Erdos/AP/picture alliance

Колишній чоловік Юдіт Варги Петер Мадяр, який раніше обіймав менш помітні, а проте добре оплачувані посади в апараті Орбана, скористався нагодою, щоб "вийти з системи", як він сам згодом висловився. У кількох сенсаційних інтерв'ю він розкрив невідомі загалу деталі про механізми роботи органів влади та повсюдну корупцію в системі Орбана. Хоча нічого з викритого ним тоді не стало чимось принципово новим, самі інтерв'ю потрапили в заголовки угорських ЗМІ, оскільки Мадяр - інсайдер з хорошими зв'язками - викрив усю глибину й увесь масштаб зловживань у владній системі.

Чому нова політична зірка Угорщини Мадяр викликає сумніви

Хоча адвокат Мадяр позиціює себе як вихідця з системи Орбана, якому вдалося зберегти незаплямовану репутацію, іноді він справляє досить сумнівне враження, принаймні окремі його вчинки й заяви не викликають глибокої довіри. Приміром, ще перебуваючи в шлюбі з Юдіт Варга він записав приватну розмову з нею без її відома, в якій вона - як тодішня міністерка юстиції - висловила коментарі, що компрометують систему Орбана. Мадяр опублікував ту розмову в березні 2024 року, так само без згоди на те з боку своєї колишньої дружини.

Крім того, він прийшов у політику через своєрідну "сплячу партію", тобто маловідому політсилу. Оскільки терміни до європейських виборів були занадто стислі, він швидко очолив мікропартію "Тиса", яка була заснована ще у 2021 році, але донедавна була неактивною й непомітною в політичному спектрі країни. Так само Мадяр часто виступає з незрозумілими й майже неперевіреними особистими звинуваченнями проти провідних представників системи Орбана. Попри гучність звинувачень, він відмахується від запитань про це і практично ніколи не надає жодних доказів на підтвердження своїх закидів.

Петер Мадяр на антиурядовій демонстрації в Будапешті 15 березня 2024 року Фото: Ferenc Isza/AFP

В Угорщині панує значне невдоволення системою Орбана

А проте Петер Мадяр, очевидно, зачіпає за живе наболіле в угорському суспільстві. Приміром, коли він стверджує, що кілька родин і підприємців, близьких до Орбана, контролюють значну частину угорської економіки. Або коли він оголошує намір навести лад у системах освіти та охорони здоров'я, де брак ефективного керування - вже ледь не традиція. Все це на тлі того, що в угорському суспільстві спостерігається значний градус невдоволення через корупцію і кумівство в системі Орбана, а також незадовільними умовами в галузях освіти та охорони здоров'я.

Але попри невдоволення в суспільстві, впродовж останніх років попередні представники опозиції - переважно ліберальні партії - не змогли скористатися цими настроями на свою користь. Почасти тому, що вони розділені й не спромоглися переконати виборців своїми програмами. Багато угорців також асоціюють ці політсили з украй корумпованим соціал-ліберальним урядом колишнього прем'єр-міністра Ференца Дюрчаня, котрий урядував з 2002 по 2009 рік. Дюрчань, який зараз очолює соціал-ліберальну партію "Демократична коаліція" (ДК), ще не пішов з політики. Для багатьох угорців він досі був живою причиною просто знехтувати виборами - те, що треба Орбану з його дисциплінованим електоральним табором.

"Фідес" Орбана не може нічого протиставити Мадяру

Петер Мадяр, хоч і новачок у політиці, але обстоює явно консервативні політичні погляди, що багато в чому перегукується з засадами "Фідес" Орбана, але без відповідної націоналістичної демагогії. Приміром, він критикує бюрократію в Європейському Союзі, однак не агітує проти самого ЄС. Такі позиції роблять його привабливим для виборців, які досі не визначилися або які належать до гурту розчарованих прихильників Орбана.

Як наслідок, прем'єр-міністр Угорщини та його партія "Фідес" вперше за багато років опинилися в політичній обороні, пояснює політолог Габор Тьорек. "Уперше за довгий час "Фідес" має клопіт з домінуванням у публічному дискурсі з проблемних питань; від них не надходило нічого путящого протягом декількох місяців", - сказав Тьорек в інтерв'ю Telex. "Крім того, "Фідес" зазнав дуже серйозних кадрових втрат в останні місяці", - констатує політолог, маючи на увазі відставку та вихід з політики двох популярних політикинь Новак і Варги.

Експрезидентка Угорщини Каталін Новак була змушена піти з посади Фото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance

Тим часом Орбан вже зіткнувся з наступною кадровою проблемою. Вона стосується нового президента Тамаша Сулика, який перебуває на цій посаді лише кілька тижнів. Є підозри, що свого часу Сулик як правник нібито допомагав у 1990-х і 2000-х роках в обхід закону продавати угорські сільськогосподарські площі іноземним компаніям через підставних осіб.

Як і в ситуації зі скандалом через розбещення неповнолітніх, Орбан і його партія знову вскочили в халепу через подвійні стандарти, адже колись саме "Фідес" позиціювала себе як затятого борця із "земельною мафією" і "розпродажем угорської землі іноземцям".

Поки що Орбан здебільшого обирає стратегію відмовчування в цьому питанні. Він не згадує ім'я свого суперника Петера Мадяра. Натомість угорський прем'єр застерігає, що кожен, хто голосує за опозицію, голосує за війну і загибель угорської нації.