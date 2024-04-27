У Будапешті тисячі знову протестували проти уряду Орбана

"Уряд Угорщини вдає, що є дружнім до сім'ї, що він християнський, що він за мир. Насправді все навпаки", - сказав на демонстрації один із найгучніших голосів протестувальників Петер Мадяр.

Десятки тисяч людей вийшли в Будапешті 26 квітня на демонстрацію проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє агенція Associated Press.

Протестувальники зібралися біля будівлі міністерства внутрішніх справ Угорщини, і закликали його главу Шандора Пінтера піти у відставку. На їхню думку, він не зміг запобігти сексуальному насильству над дітьми в державних притулках.

Один із найгучніших голосів мітингарів Петер Мадяр закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його уряд піти у відставку. Також він наголосив на необхідності впровадження справжніх реформ, спрямованих на захист дітей. "Наш уряд вдає, що він є дружнім до сім'ї. Уряд, який вдає, що він християнський. Уряд, який бреше, що він дружній до дітей. Уряд, який бреше, що він за мир. Насправді все навпаки", - сказав Мадяр протестувальникам.

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Протести на тлі скандалів навколо уряду Орбана

Люди виходять на мітинги в Угорщині ще з березня. Приводом для цього стала низка скандалів навколо уряду Орбана.

Так, у лютому обурення угорців викликало помилування чоловіка, засудженого в справі про приховування сексуального насильства в дитячому будинку. Тоді подала у відставку президентка Угорщини та близька соратниця Орбана Каталін Новак, а також міністерка юстиції Юдіт Варга, яка була головною кандидаткою від партії Орбана "Фідес" на майбутніх виборах до Європейського парламенту.

У березні скандал викликав запис розмови, у якій Варга підтверджує покривання урядом Орбана корупції. Аудіозапис передав до генеральної прокуратури Мадяр - колишній чоловік Варги, який також був членом правлячої партії "Фідес" до лютого 2024 року. Після цього Мадяр анонсував створення власної партії, яка кине виклик "Фідес" на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту.

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