Президентка Угорщини подала у відставку

Каталін Новак іде з посади через скандал з помилуванням засудженого в справі про сексуальне насильство над дітьми.

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку в суботу, 10 лютого, після того, як опинилася під зростаючим тиском через помилування чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства в дитячому будинку.

"Я зробила помилку. Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президентка", - цитує Reuters ключову фразу її промови, яка транслювалася на державному телебаченні.

Новак стала президенткою Угорщини в травні 2022 року. Вона стала першою жінкою цій посаді, а також наймолодшою - її обрали у віці 44 років.

У 2017-2021 роках Новак була віцеголовою провладної партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. У 2020-2021 роках працювала міністеркою в справах сім'ї в уряді Орбана.

Угорщина - парламентська республіка, тому президент у країні виконує представницькі функції.

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