  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУгорщина

Президентка Угорщини подала у відставку

Віолетта Чайковська
10 лютого 2024 р.

Каталін Новак іде з посади через скандал з помилуванням засудженого в справі про сексуальне насильство над дітьми.

https://p.dw.com/p/4cG1F
Президентка Угорщини Каталін Новак
Каталін НовакФото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку в суботу, 10 лютого, після того, як опинилася під зростаючим тиском через помилування чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні сексуального насильства в дитячому будинку.

"Я зробила помилку. Сьогодні останній день, коли я звертаюся до вас як президентка", - цитує Reuters ключову фразу її промови, яка транслювалася на державному телебаченні.

Новак стала президенткою Угорщини в травні 2022 року. Вона стала першою жінкою цій посаді, а також наймолодшою - її обрали у віці 44 років. 

У 2017-2021 роках Новак була віцеголовою провладної партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. У 2020-2021 роках працювала міністеркою в справах сім'ї в уряді Орбана.

Угорщина - парламентська республіка, тому президент у країні виконує представницькі функції.

Читайте також: Президентка Угорщини закликала Україну до переговорів з РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президентка Угорщини Каталін Новак

Нова президентка Угорщини засудила війну Росії проти України

Нова президентка Угорщини засудила війну Росії проти України

Будапешт завжди засуджуватиме агресію Росії проти сусідньої суверенної держави та спроби російського керівництва відродити Радянський Союз, сказала перша жінка-президент Угорщини Каталін Новак.
Політика14 травня 2022 р.
Президентка Угорщини Каталін Новак

Президентка Угорщини закликала парламент підтримати розширення НАТО

Президентка Угорщини закликала парламент підтримати розширення НАТО

Парламент Угорщини має ратифікувати заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО, вважає президентка країни Каталін Новак. Однак відповідне голосування, ймовірно, відбудеться не раніше другої половини березня.
Політика1 березня 2023 р.