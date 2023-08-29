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Президентка Угорщини закликала Україну до переговорів з РФ

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

Каталін Новак на переговорах із Володимиром Зеленським вказала президенту України на необхідність переговорів. Будапешт не бачить військового рішення, здатного встановити довгостроковий мир.

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Зустріч Зеленського та Новак, 23 серпня 2023 року
Зустріч Зеленського та Новак, 23 серпня 2023 рокуФото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/picture alliance

Україні, яка обороняється від вторгнення військ Росії, слід брати участь у переговорах із Москвою. Таку точку зору президентка Угорщини Каталін Новак висловила в інтерв'ю виданню Index, опублікованому в понеділок, 28 серпня. "Війна триває півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке привело б до стабільного і довгострокового миру. Тому необхідно сісти за стіл переговорів. Я висловила цю тверду думку президенту (України Володимиру Зеленському. - Ред.) і публічно, і особисто", - заявила глава угорської держави.

Водночас Будапешт має намір приєднатися до  "формули миру" , ініційованої Києвом, додала Новак. За її словами, Угорщина вважає важливою свою участь у будь-якому процесі, здатному наблизити мир. Крім того, політикиня наголосила, що її країна рішуче засуджує вторгнення РФ.

Президентка Угорщини 23 серпня взяла участь у форумі "Кримська платформа" в Україні, а також провела переговори зі своїм українським колегою. За даними офіційного Києва, лідери обговорили двосторонні відносини, транскордонне співробітництво та спільні ініціативи в Закарпатській області.

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