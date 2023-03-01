Президентка Угорщини закликала підтримати розширення НАТО

Парламент Угорщини має ратифікувати заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО, вважає президентка країни Каталін Новак. Однак відповідне голосування, ймовірно, відбудеться не раніше другої половини березня.

У зв'язку з початком дискусії в Національній асамблеї Угорщини (парламенті - Ред.) щодо ратифікації заявок Швеції і Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО), президентка країни Каталін Новак закликала парламентарів підтримати це рішення. Відповідну заяву вона оприлюднила у Facebook у середу, 1 березня.

"Моя позиція чітка: у нинішній ситуації приєднання Швеції та Фінляндії є виправданим. Я вірю, що Національна асамблея ухвалить мудре рішення якомога швидше!" - написала Новак.

Водночас президентка зауважила, що ратифікація заявки не є "простим технічним питанням", але складним рішенням з серйозними наслідками, яке "необхідно ретельно обдумати".

Угорщина зволікає з ратифікацією

У грудні 2022 року міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявляв, що Будапешт обіцяв ратифікувати заявки країн на приєднання до НАТО на початку лютого. Однак минулого місяця відповідні рішення не були ухвалені.

Натомість 25 лютого керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив, що голосування з цього питання може відбутися лише в другій половині березня, зауважує Reuters. За словами Гаавісто, що делегація угорських парламентерів планує відвідати його країну для обговорення приєднання до НАТО, орієнтовно, 9 березня.

Позиція Туреччини

Угорщина - одна з двох країн Альянсу, які досі не схвалили приєднання до нього Швеції і Фінляндії. Друга країна, Туреччина, тривалий час блокувала приєднання під приводом невиконання країнами вимог щодо боротьби з тероризмом, зокрема обмеження прав курдських організацій і видачі окремих їхніх представників.

27 лютого міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна відновить переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО, нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі. Водночас він попередив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері "боротьби з тероризмом".

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