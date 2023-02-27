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Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу
Очільник МЗС Туреччини Мевлют ЧавушоглуФото: Murat Gok /AA/picture alliance
ПолітикаТуреччина

Анкара відновить діалог зі Швецією й Фінляндією щодо НАТО

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
1 год. тому

Перемовини зі Швецією та Фінляндією відновляться вже у березні, повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. При цьому Анкара не погодиться на вступ Швеції, поки та не виконає своїх зобов'язань.

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Туреччина відновить переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ до НАТО, нова зустріч відбудеться 9 березня у Брюсселі, повідомив у Анкарі в понеділок, 27 лютого, турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. Водночас він попередив, що Туреччина не може погодитися на вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу доти, доки та не виконає своїх зобов'язань у сфері "боротьби з тероризмом".

Чавушоглу дав чітко зрозуміти, що його країна прихильно ставиться до вступу Фінляндії в НАТО. "Ми можемо розділити процедури вступу до альянсу Швеції та Фінляндії", - сказав він.

Прагнення до НАТО на тлі російської агресії в Україні

Фінляндія та Швеція у травні на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилися від позаблокового статусу та запросили членство в НАТО. Для прийняття нових країн до Північноатлантичного альянсу потрібна згода всіх його членів.

Туреччина блокує приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, висунувши низку вимог як умову ратифікації так званих протоколів про приєднання. Зокрема, Анкара вимагала від Гельсінкі та Стокгольма видачі ймовірних курдських екстремістів та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року.

Наприкінці червня лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали спільний меморандум із десяти пунктів. Він передбачає, що сторони сформують спільний механізм для зміцнення співпраці у боротьбі з тероризмом. Після цього Альянс розпочав процедуру вступу двох країн, проте Туреччина знову почала висувати до них претензії.

У січні 2023 року Анкара повністю припинила перемовини та скасувала призначену на лютий зустріч після того, як у Стокгольмі пройшли санкціоновані акції протесту, під час яких демонстранти спалили копію Корану. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган тоді пригрозив заблокувати вступ Швеції до НАТО й припустив, що його країна може схвалити заявку Гельсінкі на членство в Альянсі окремо від заявки Стокгольму. Швеція і Фінляндія після цього заявили, що вступатимуть до НАТО разом.

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