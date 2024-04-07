Проти Орбана: десятки тисяч протестували в Будапешті

Демонстрацію очолив Петер Мадяр, який раніше був членом правлячої партії "Фідес", а потім звинуватив уряд у корупції та втручанні в роботу правоохоронних органів.

Десятки тисяч людей вийшли в Будапешті в суботу, 6 квітня, на демонстрацію проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє агенція Reuters. За оцінками кореспондентів агентства AFP, в акції взяли участь близько 100 тисяч людей.

Протестувальники пройшли маршем до парламенту, вигукуючи "Орбан - у відставку!" і "Ми не боїмося". Деякі з них несли плакати з написом "Угорці, повстаньте!".

До одного з найбільших у країні за останні десятиліття протестів закликав Петер Мадяр, який був членом правлячої партії "Фідес" до лютого 2024 року, а потім звинуватив уряд Орбана в корупції та втручанні в роботу правоохоронних органів. Мадяр анонсував створення власної партії, яка кине виклик "Фідес" на прийдешніх місцевих виборах і виборах до Європейського парламенту.

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"Фідес" під ударом: відставки президентки та міністерки юстиції

У лютому 2024-го президентка Угорщини та близька соратниця Орбана Каталін Новак подала у відставку через тиск громадськості на неї за помилування чоловіка, засудженого в справі про приховування сексуального насильства в дитячому будинку. Того ж дня через цей скандал у відставку подала міністерка юстиції Юдіт Варга.

У березні Мадяр - колишній чоловік Варги - передав до генеральної прокуратури Угорщини аудіозапис розмови нібито з нею, на якому вона каже, що "певні кола в уряді могли безкарно маніпулювати роботою слідчих органів" та детально розповідає про спробу помічників керівника апарату Орбана видалити певні фрагменти зі справи колишнього державного секретаря міністерства юстиції, підозрюваного в отриманні хабарів від екскерівника служби судових виконавців.

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