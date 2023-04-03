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Виборча дільниця в Болгарії
У Болгарії пройшли п'яті парламентські вибори за два рокиФото: Georgi Paleykov/NurPhoto/IMAGO
ПолітикаБолгарія

Вибори в Болгарії: проросійська партія знову посилює вплив

Степан Смишляєв
2 год. тому

На п'ятих за два роки виборах до парламенту Болгарії лідерство зберігають прозахідні сили. Однак проросійська партія "Відродження" вперше піднялася на третє місце.

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У Болгарії пройшли п'яті парламентські вибори за два останні роки. За підрахунками 96 відсотків бюлетенів, до парламенту проходять шість політичних об'єднань, повідомляє у понеділок, 3 квітня, агенція dpa.

Найбільше голосів виборців отримав прозахідний блок, до якого входять партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) та "Союз демократичних сил" (26,5 відсотка). На минулих виборах у жовтні 2022 року блок набрав 25,4 відсотка голосів виборців.

Друге місце займає ще один прозахідний союз партій "Продовжуємо зміни" іншого експрем'єра Кирила Петкова і "Демократична Болгарія" (24,9 відсотка). На жовтневих виборах вони висувалися до парламенту окремо, тоді "Продовжуємо зміни" отримала близько 20 відсотків голосів, а "Демократична Болгарія" - близько 7 відсотків.

На третьому місці із результатом в 14,4 відсотка - проросійська та ультраправа партія "Відродження". Вона знову збільшила підтримку - у жовтні за неї віддали голоси близько 10 відсотків виборців, тоді як у листопаді 2021 року - трохи менше 5 відсотків.

Також до парламенту Болгарії проходять турецька етнічна партія "Рух за права і свободи", "Болгарська соціалістична партія" і партія "Є такий народ".

До формування правлячої коаліції Болгарією продовжуватиме керувати тимчасовий уряд, призначений президентом Руменом Радевим.

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