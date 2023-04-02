У Болгарії відбуваються п'яті вибори в парламент за два роки

Явка на п'ятих за останні два роки виборах у парламент Болгарїі, імовірно, буде низькою через апатію виборців та розчарування політиками.

У Болгарії у неділю, 2 квітня, відбуваються п'яті за рахунком вибори до парламенту за останні два роки, повідомляє Associated Press. Виборчі дільниці почали свою роботу о 7 ранку. Перші результати екзитполів будуть оголошені після закриття дільниць о 20:00, а попередні результати очікуються в понеділок, 3 квітня.

Очікується, що цього разу явка буде низькою через апатію виборців та розчарування політиками, які неодноразово були неспроможні створити життєздатну урядову коаліцію, пише агентство.

Хвиля залякувань замінуванням, що може вести в РФ

Крім того, напередодні виборів правоохоронці зафіксували хвилю погроз нібито про замінування шкіл, в яких розташовані виборчі дільниці. Експерти з кібербезпеки пов'язують це з хакерськими групами імовірно з Росії, які націлені на поширення страху та зниження явки виборців. Традиційно багато болгар поділяють проросійські настрої, що створює сприятливий ґрунт для агресивної кремлівської пропаганди в найбіднішій країні-члені Європейського Союзу, зауважує АР.

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Останні опитування громадської думки свідчать про те, що шансів на негайний вихід з політичного глухого кута небагато. Подолати чотиривідсотковий бар'єр, необхідний для проходу до парламенту, ймовірно, зможуть до семи партій. А популістські та проросійські політгрупи, скоріше за все, збільшать свою присутність у парламенті і просуватимуть радикальну та антиєвропейську політику, пише агентство.

За даними соціологів, правоцентристська партія ГЄРБ прем'єр-міністра Бойко Борисова йде "ніздря в ніздрю" із результатом в 26 відсотків зі своїм головним суперником - ліберальною партією "Ми продовжуємо зміни" Кирила Петкова, яка нещодавно сформувала коаліцію з правою "Демократичною Болгарією".

Створення стабільної коаліції малоімовірне

Це ускладнює ситуацію, в якій для формування стабільного уряду необхідні дві партії зі схожим спрямуванням, які сформують коаліцію. Водночас партія Петкова відкине будь-яку коаліційну угоду з ГЄРБ, якщо Борисов залишиться на чолі партії. Натомість "Ми продовжуємо зміни", імовірно, запропонує створити уряд меншості за підтримки ГЄРБ, яка, в свою чергу, відкидає цю ідею.

Тим не менш, обидві сторони намагаються пом'якшити свою взаємну агресивну риторику, щоб знайти альтернативу політиці тимчасових урядів президента Румена Радева, які протягом останніх кількох років поспіль непомітно зміщували орієнтацію країни із Заходу на Схід.

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