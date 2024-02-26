Болгарія і надалі допомагатиме Україні - прем’єр Денков

Російська агресія становить загрози для Європи й Болгарії, тож допомога Україні - це захист самої Болгарії, заявив очільник болгарського уряду Ніколай Денков в ході візиту до Києва.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що його країна й надалі надаватиме Україні військову допомогу. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 26 лютого, під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Хочу нагадати: ми жодного дня не зупинялися в допомозі Україні. І ми і далі її надаватимемо незалежно від підписання тих чи тих документів - як у рамках спільних зусиль ЄС і НАТО, так і на основі двосторонніх угод. Допомога для України - це допомога для Європи і Болгарії", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Це ж, за його словами, стосується і гуманітарної допомоги українцям.

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Денков закликав прискорити створення військового трибуналу для РФ

Під час пресконференції Денков також закликав світових політиків прискорити створення військового трибуналу для Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Війна не може закінчитися просто миром. Має відбутися трибунал для відновлення справедливості. І я закликаю міжнародну спільноту, щоб цей день настав якнайшвидше", - заявив він.

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Він також заявив, що Болгарія підтримує імплементацію української "формули миру" й готова співпрацювати в межах міжнародної коаліції щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

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"Болгарія солідарна з Україною в її битві за справедливий мир. 10 років тому незаконна анексія Криму поклала початок агресії Росії проти України й відкрила шлях до 24 лютого 2022 року. Уже зрозуміло, що мета Путіна не лише Україна. Вона значно ширша. Амбіції російської агресії - це загроза національній безпеці Болгарії. І тому підтримка України - це захист нас самих. Болгарія однозначно стає на бік України в цій несправедливій війні", - сказав він.

Шмигаль: Україна і Болгарія зробили ще крок для зміцнення взаємин

Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення судноплавства.

"Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам", - написав Зеленський у Telegram.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Денковим повідомив, що країни "зробили ще один крок для зміцнення дружніх та партнерських взаємин".

Зокрема, Україна і Болгарія домовилися пожвавити військову співпрацю задля започаткування спільного виробництва зброї та військової техніки. Також сторони домовилися будувати Міжнародний компенсаційний механізм, котрий дозволить стягнути з РФ гроші за заподіяні втрати, а міністерства юстиції країн активізують співпрацю для притягнення Росії до відповідальності за вчинені злочини, розповів Шмигаль у Telegram.