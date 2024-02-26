Прем'єр Болгарії прибув до Києва

До столиці України прибув Ніколай Денков разом з делегацією болгарських урядовців. Деталі візиту не повідомляються.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок, 26 лютого, прибув з візитом до України.

Разом з ним до складу делегації увійшли міністри юстиції, екології та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов та Румен Радев, а також заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев й начальник Генштабу адмірал Еміль Ефтімов, повідомляють болгарські ЗМІ.

Як пише Sofia News Agency, Денков приїхав до Києва, "щоб підкреслити, що болгарський уряд твердо стоїть на боці справедливості і буде продовжувати захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України".

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Перед від'їздом болгарський прем'єр наголосив, що Болгарія підтримує "українську формулу справедливого, всеосяжного і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також всі зусилля для проведення всесвітнього мирного саміту за якнайширшої міжнародної підтримки".

Деталі візиту, який раніше не анонсували, не розкривають. Це вже другий візит болгарського прем'єр-міністра з початку війни. За кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тодішній прем'єр-міністр Кирило Пєтков також відвідав Україну. Спікер парламенту Розен Желязков приїжджав в Україну на початку лютого.

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