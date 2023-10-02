Болгарія заборонила в'їзд автомобілів на російських номерах

Болгарія стала сьомою країною ЄС, що обмежила в'їзд на свою територію для автівок з російською реєстрацією. Крок є частиною дії запроваджених проти РФ санкцій за війну в Україні.

Болгарія з 2 жовтня запровадила заборону на в'їзд автомобілів із російською реєстрацією, заявив глава прикордонної поліції Антон Златанов. Раніше до таких заходів вдалися Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія і Норвегія, які межують із РФ. До запровадження заборони потрапити з Росії до Болгарії суходолом можна було через територію Туреччини.

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів, і хочу зазначити, що для вантажівок вона вже чинна кілька місяців", - заявив Златанов в інтерв'ю болгарському телебаченню БНТ.

Водночас він не уточнив, яка кількість авто, зареєстрованих в РФ, в'їжджає в Болгарію щомісяця, зазначивши лише, що це невеликий потік машин. За його словами, заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів.

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Обмеження на ввезення в ЄС товарів з Росії

8 вересня Єврокомісія доповнила на своєму сайті розділ питань та відповідей щодо застосування країнами ЄС санкцій, ухвалених щодо Росії через її агресію в Україні. Згідно з документом, в'їзд до ЄС пасажирським автомобілем, зареєстрованим у Росії, розцінюється як заборонений імпорт.

До списку санкційних товарів у Додатку XXI, положення якого роз'яснила Єврокомісія, включені не лише автомобілі, а й інші речі: валізи та дорожні сумки, низка предметів жіночого та дитячого одягу, взуття, смартфони та будь-які інші телефони, предмети гігієни.

Після цього до запровадження заборони вдалися Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща. А з 2 жовтня вона набула чинності також у Норвегії. Виняток становлять автомобілі, що належать громадянам ЄС і Норвегії, які постійно проживають у Росії. Обмеження також не поширюються на дипломатичний транспорт і автомобілі, що належать міжнародним організаціям. Крім того, перетнути кордон Норвегії з РФ на автомобілях зможуть і росіяни в разі виникнення надзвичайних сімейних ситуацій, приміром, поїздки на похорон.

Крім того, балтійські країни розглядають можливість конфіскації автомобілів з російськими номерами, які вже перебувають на їхній території. Литва у свою чергу зобов'язала протягом пів року вивезти зі своєї території ті російські машини, які в'їхали до 11 вересня.

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