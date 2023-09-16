Польща заборонила в'їзд автомобілям з реєстрацією РФ

З країн Європи, що межують з Росією, наразі тільки Норвегія не заборонила в'їзд автомобілів з російською реєстрацією.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський оголосив у суботу, 16 вересня, заборону в'їзду на територію країни автомобілів, що зареєстровані в Російській Федерації. Заходи набудуть чинності з опівночі. Заборона поширюється на всі види транспортних засобів, незалежно від їх призначення та громадянства власника, наголосив Камінський.

"Правило просте: автомобіль, зареєстрований в Росії, не має права в'їжджати в Польщу", - заявив він. Міністр нагадав, що аналогічна заборона для російських вантажівок діє з червня цього року. Польща має кордон з Росією у Калінінградській області, а також межує з Білоруссю.

З сусідніх з Росією європейських країн поки що тільки Норвегія (не є членом ЄС. - Ред.) не запровадила обмеження на в'їзд автомобілів з російськими номерами. Раніше про таку заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами повідомили Латвія, Литва, Естонія та Фінляндія. Також згадувалося про випадки відмови у в'їзді в Німеччину таким автомобілям. На початку вересня Єврокомісія опублікувала офіційний комунікат, в якому підтвердила заборону на в'їзд.

Між тим балтійські країни розглядають можливість конфіскації автомобілів з російськими номерами, які вже перебувають на їхній території.

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Обмеження на ввезення в ЄС товарів з Росії

8 вересня Єврокомісія доповнила на своєму сайті розділ питань та відповідей щодо застосування у ЄС санкцій, запроваджених щодо Росії у зв'язку з агресією в Україні. Згідно з документом, в'їзд до ЄС пасажирським автомобілем, зареєстрованим у Росії, розцінюється як заборонений імпорт.

До списку санкційних товарів у Додатку XXI, норми якого роз'яснила Єврокомісія, входять не лише автомобілі, а й інші речі: валізи та дорожні сумки, низка предметів жіночого та дитячого одягу, взуття, смартфони та будь-які інші телефони, предмети гігієни.

Однак, як пояснив офіційний представник Єврокомісії Даніель Феррі на брифінгу 11 вересня і в розмові з кореспонденткою DW у Брюсселі, до таких товарів на кордоні не слід ставитися так само суворо. "Одяг, одягнений на людині, що перетинає кордон, навряд чи може бути спрямований на обхід санкцій ЄС. Я думаю, що це здоровий глузд, - відповів він на запитання кореспондентки DW. - Це зовсім інша ситуація, ніж з дорогим автомобілем, і я думаю, що це враховується у разі застосування санкцій країнами - членами Євросоюзу".

Санкції ЄС спрямовані на те, щоб позбавити Кремль доходів для фінансування війни, і необхідно забезпечувати їхню ефективність та неможливість обходу, нагадав Феррі.