Лондон припинив розслідування щодо олігарха Фрідмана

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо російського олігарха, співзасновника "Альфа-банку" Михайла Фрідмана, якого підозрювали в ухиленні від санкцій, шахрайстві та відмиванні грошей. Про це в п'ятницю, 15 вересня, повідомили агентства AFP і Bloomberg із посиланням на заяву NCA. У британському відомстві уточнили, що розслідування щодо інших фігурантів справи триває.

У грудні в резиденції Фрідмана Athlone House у Лондоні відбулися масштабні обшуки за участю 50 поліцейських. Як повідомляло тоді Національне агентство по боротьбі зі злочинністю, співробітники підрозділу NCA по боротьбі з клептократією затримали 58-річного підозрюваного і ще двох осіб, яких незабаром відпустили під заставу. Крім того, вилучили кілька цифрових пристроїв і значну кількість готівки.

За даними The Times, зараз влада визнала, що обшук будинку Фрідмана був незаконним, і NCA має відшкодувати збитки за незаконне проникнення, компенсувати судові витрати Фрідмана і повернути конфісковані гроші.

Санкції проти Михайла Фрідмана

Михайло Фрідман перебуває під санкціями Великої Британії, США та ЄС. Як повідомлялося, розслідування NCA було пов'язане з передбачуваною виплатою кредиту з "Альфа-банку" його виконавчому помічнику перед тим, як на Фрідман наклали санкції.

У вересні Служба безпеки України (СБУ) висунула російському бізнесменові підозру у фінансуванні війни в Україні. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фрідман вклав близько двох мільярдів рублів у кілька військових заводів РФ. Серед іншого йдеться про "Тульський патронний завод", а також про "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", що виробляє високотехнологічне обладнання для російських бойових літаків і вертольотів.

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