"Сенс Банк" офіційно став державним

"Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк Україна") офіційно став державним. У суботу, 22 липня, міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб викупили 100 відсотків акцій банку, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Президент України Володимир Зеленський привітав націоналізацію. "Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної в Росії системи, контролюється нашою державою", - сказав він.

Репутаційні ризики

НБУ 20 липня вирішив вивести "Сенс Банк" з ринку - задля "мінімізації репутаційних ризиків", пов'язаних з власниками установи. Ключовими учасниками в структурі власності банку були підсанкційні в різних юрисдикціях громадяни РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пьотр Авен та РФ Андрій Косогов.

Наприкінці травня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє НБУ націоналізовувати комерційні банки в разі санкцій проти їхніх власників. Згідно з постановою уряду, Україна викупила всі акції банку за одну гривню.

Системно важливий банк

"Сенс Банк" у березні визначили як системно важливий банк України, а також критично важливий для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня сума можливого відшкодування вкладів становила 44,3 мільйона гривень.

В НБУ зазначили, що перехід банку у власність держави "сприятиме захисту інтересів вкладників і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні". Зеленський запевнив, що банк працюватиме у звичайному режимі.