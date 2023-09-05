В Україні оголосили підозру олігарху Фрідману

СБУ підозрює підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана у причетності до фінансування війни РФ проти України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Українські правоохоронці заочно повідомили підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману про підозру у фінансуванні війни РФ проти України. Про це у вівторок, 5 вересня, поінформувала Служба безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман "влив" близько двох мільярдів рублів у декілька військових заводів країни-агресорки. Серед них - "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ, наголошує СБУ. Зазначається, що для фінансування цих "проєктів" Фрідман використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Також, наголошують в українській спецслужбі, Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для "масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову". А ще Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні, а його страхові компанії взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті, кажуть у СБУ.

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Крім того, правоохоронці з'ясували, що Фрідман забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що "дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України".

Олігарху загрожує вісім років тюрьми

На підставі зібраних доказів Фрідману повідомлено про підозру за частиною третьою статті 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.

Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна, однак нині він переховується від правосуддя за кордоном, наголосили в СБУ.

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Санкцій щодо Фрідмана

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну низка країн, зокрема, ЄС, США та Великобританія запровадили санкції проти російських олігархів. Серед них опинився і Фрідман, який народився у Львові, і прожив там перші 17 років. Згодом він переїхав до Москви, де створив бізнес-імперію Alfa Group, якій належить "Альфа-Банк", мережі магазинів "Перехрестя" та "П'ятірочка" тощо. Останні роки Фрідман живе та працює в Лондоні. Після того, як Великобританія наклала на нього санкції, заморозивши рахунки, Фрідман нарікав, що не знає як жити. Згодом Лондон пом'якшив обмеження.

В кінці липня Україна націоналізувала "Сенс Банк" - колишній "Альфа-Банк Україна". За даними Національного банку України, кінцевими власниками банку були підсанкційні громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пертро Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.