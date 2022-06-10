Голова НАЗК: Олігарх Фрідман хоче отримати українське громадянство

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков заявив, що підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство. "Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України", - сказав він в інтерв'ю виданню Forbes Україна, що було опубліковано у четвер, 9 червня.

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При цьому Новіков зазначив, що подібний сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження. "Наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", - зауважив Новіков. За словами Новікова, такий крок буде вигідним - Україна зможе отримувати додаткові надходження від податків і фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів.

Санкції проти російських олігархів

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну низка країн, зокрема, ЄС, США та Великобританія запровадили санкції проти російських олігархів. Серед них опинився і Фрідман, якийнародився у Львові, і прожив там перші 17 років. Згодом він переїхав у Москву, де створив бізнес-імперію Alfa Group, якій належить "Альфа-Банк", магазини "Перехрестя" та "П'ятірочка" тощо. Останні роки Фрідман живе та працює в Лондоні. Після того, як Великобританія наклала на нього санкції, заморозивши рахунки, Фрідман нарікав, що не знає як жити.

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За даними ЗМІ, 24 травня Фрідман подав позов до Суду ЄС проти Ради ЄС, яка 28 лютого 2022 року наклала на нього санкції - заборона на в'їзд до ЄС та заморожування активів на території Євросоюзу. Позови про скасування санкцій подали також інші російські олігархи, зокрема, Роман Абрамович.

Нагадаємо, 24 травня німецьке видання Handelsblatt з посиланням на міністерку фінансів Канади Христю Фріланд повідомило, що російські олігархи, які потрапили до західних санкційних списків, запропонували пожертвувати мільярди на післявоєнне відновлення України в обмін на зняття персональних обмежень.