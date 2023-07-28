Лондон дозволив олігархам РФ витрати з заморожених рахунків

Великобританія дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал.

Влада Великобританії дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал. Про це з посиланням на джерела та документи повідомило в четвер, 27 липня, видання The New York Times (NYT).

За його даними, винятки оформили у вигляді спеціальних ліцензій, що дають змогу бізнесменам користуватися частиною заморожених активів. У деяких випадках російським мільярдерам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік.

Так, співзасновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман отримав у 2022 році ліцензію на утримання персоналу з 19 співробітників, зокрема водіїв, особистих кухарів і прибиральниць. Утримання обслуги протягом десяти місяців обійшлося йому в 300 тисяч фунтів стерлінгів. Ще сім тисяч фунтів на місяць Фрідману дозволили витрачати на покриття базових потреб його сім'ї.

Читайте також: Україна націоналізувала банк Фрідмана

Колишньому партнеру Фрідмана Петру Авену британська влада схвалила щомісячну допомогу в розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів. Із цієї суми близько 50 тисяч євро дісталися охоронній компанії фінансового керуючого Авена, щодо якого ведеться розслідування через можливу допомогу бізнесменові в ухиленні від санкцій.

Як зазначає NYT, незрозуміло, які перевірки проводив уряд Британії, перш ніж схвалити ці витрати. Фрідман і Авен потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу в лютому 2022 року, незабаром після вторгнення російських військ в Україну. Вони намагаються оскаржити обмеження в суді.

Читайте також: Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Лондон отримав близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця 2022 року уряд схвалив 82 з них, тоді як більшість все ще розглядаються.

Представник міністерства фінансів Великобританії відмовився коментувати конкретні випадки, але сказав, що ліцензії видавали для здійснення платежів на "основні потреби", і запевнив, що їх "суворо контролюють".

Читайте також: Британія зберігатиме російські активи до компенсації Україні - закон