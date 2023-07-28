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Лондон дозволив олігархам РФ витрати з заморожених рахунків

Даниїл Сотников | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Великобританія дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал.

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Лондон
Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Лондон отримав близько тисячі заявок на видачу спеціальних ліцензій, що дають змогу користуватися частиною заморожених активів.Фото: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

Влада Великобританії дозволила російським мільярдерам, які потрапили під санкції, витрачати сотні тисяч доларів із заморожених рахунків, зокрема на персонал. Про це з посиланням на джерела та документи повідомило в четвер, 27 липня, видання The New York Times (NYT).

За його даними, винятки оформили у вигляді спеціальних ліцензій, що дають змогу бізнесменам користуватися частиною заморожених активів. У деяких випадках російським мільярдерам дозволялося витрачати понад мільйон доларів на рік.

Так, співзасновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман отримав у 2022 році ліцензію на утримання персоналу з 19 співробітників, зокрема водіїв, особистих кухарів і прибиральниць. Утримання обслуги протягом десяти місяців обійшлося йому в 300 тисяч фунтів стерлінгів. Ще сім тисяч фунтів на місяць Фрідману дозволили витрачати на покриття базових потреб його сім'ї.

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Колишньому партнеру Фрідмана Петру Авену британська влада схвалила щомісячну допомогу в розмірі 60 тисяч фунтів стерлінгів. Із цієї суми близько 50 тисяч євро дісталися охоронній компанії фінансового керуючого Авена, щодо якого ведеться розслідування через можливу допомогу бізнесменові в ухиленні від санкцій.

Як зазначає NYT, незрозуміло, які перевірки проводив уряд Британії, перш ніж схвалити ці витрати. Фрідман і Авен потрапили під санкції Великобританії та Європейського Союзу в лютому 2022 року, незабаром після вторгнення російських військ в Україну. Вони намагаються оскаржити обмеження в суді. 

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Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційний Лондон отримав близько тисячі заявок на видачу ліцензій. До кінця 2022 року уряд схвалив 82 з них, тоді як більшість все ще розглядаються.

Представник міністерства фінансів Великобританії відмовився коментувати конкретні випадки, але сказав, що ліцензії видавали для здійснення платежів на "основні потреби", і запевнив, що їх "суворо контролюють". 

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