Британія зберігатиме російські активи до компенсації Україні

Нове законодавство дозволить Великобританії зберігати санкції проти Росії до виплат тою компенсацій на відбудову України.

Уряд Великобританії представив у понеділок, 19 червня, нове законодавство, спрямоване на збереження санкцій проти Росії доти, доки та не виплатить Україні компенсації за надані війною збитки.

Британський уряд продовжуватиме санкції шляхом внесення змін до їхніх цілей - заморожені активи російських олігархів можна буде спрямувати на відбудову України.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відбудові є і будуть величезними. За допомогою наших нових заходів сьогодні ми посилюємо санкційний підхід Великобританії", - цитує агентство Reuters міністра закордонних справ королівства Джеймса Клеверлі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Британія заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів (23 мільярди доларів) російських активів і запровадила санкції проти понад 1550 росіян.

Британський уряд анонсував, що тепер підсанкційні росіяни матимуть новий спосіб пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України. "Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на розблокування коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України", - йдеться в заяві уряду.

Конфіскації по всьому світі

Україна вже другий рік веде перемовини з західними лідерами про необхідність спрямування заморожених російських активів на повоєнне відновлення України.

Першою про намір передати Україні заморожені російські активи заговорила влада Канади - ще торік. Минулого тижня, відповідний законопроєкт зареєстрували у Конгресі США.

У Європейському Союзі поки що домовились створити спеціальну робочу групу, що опікуватиметься питаннями передачі Україні заморожених російських активів. Вона має проаналізувати правові, фінансові, економічні та політичні можливості використання активів "відповідно до законодавства Євросоюзу та міжнародного права".

16 червня Естонія першою в ЄС оголосила підготовку юридичного рішення щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України.