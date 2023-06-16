У Конгрес США внесли законопроєкт про конфіскацію активів РФ

Два члени Сенату Сполучених Штатів Америки (верхньої палати Конгресу. - Ред.) - демократ Шелдон Вайтхаус і республіканець Джим Ріш, - разом з низкою конгресменів Палати представників (нижньої палати парламенту. - Ред.) внесли в четвер, 15 червня, на розгляд американських законодавців законопроєкт про конфіскацію російських активів для відбудови України.

Проєкт закону "Про відбудову економічного добробуту й можливостей для українців" передбачає фінансову відповідальність Росії за відбудову України та надає президенту США повноваження вилучати заморожені активи РФ, включно з резервами російського Центрального банку, для швидкого передання цих коштів владі України, повідомляє сайт Сенату .

Спільний міжнародний компенсаційний механізм

Проєкт містить заклик до президента США Джо Байдена ініціювати створення із закордонними партнерами "спільного міжнародного компенсаційного механізму" як додаткового способу передання Україні заарештованих російських капіталів.

"Відбудова економіки України після того, як її народ відбив криваве і жорстоке вторгнення Росії, коштуватиме сотні мільярдів доларів. Цілком логічно, що Путінський російський режим має сплатити цей рахунок", - сказав співавтор ініціативи Вайтхаус.

Інший ініціатор Ріш зазначив: "За рік повномасштабної війни Росії проти України понад 300 мільярдів доларів російських державних активів залишаються замороженими по всьому світу. З огляду на жорстокість Росії та безперервні воєнні злочини проти українського народу, буде правильно, якщо російські державні кошти в США будуть арештовані та перенаправлені на допомогу Україні у відбудові країни".

Читайте також: ЄС створить групу з передачі Україні заморожених активів РФ

Зеленський привітав ініціативу

Президент України Володимир Зеленський подякував американцям за цю ініціативу. "У таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю. І тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур. Коли свої гроші втратить і держава-терорист і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнута дуже важлива мета - вони відчують, що таке втрата.", - зазначив він.

Зеленський додав, що росіяни не поважають життя - їхня влада не цінує людей і готова витрачати людські життя сотнями тисяч, а ось "гроші вони жаліють". "Свої активи вони цінують. Вони мають їх повністю втратити, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни на користь нашої держави, наших людей", - цитує його сайт Офісу президента України.

Читайте також: Активи РФ для відновлення України - перший трансфер 2024 року?

США вже конфіскували перші активи росіян

У лютому в США вперше дозволили конфіскацію активів російського олігарха - 5,4 мільйона доларів Костянтина Молофєєва. Засновник пропагандистського російського інформаційного ресурсу "Царьград" Малофєєв вважається одним із прямих винуватців війни в Україні як важливе джерело фінансування бойовиків на Донбасі починаючи з 2014 року.

Це рішення відкрило шлях для використання коштів на відновлення зруйнованої війною України. Генпрокурор США заявив, що ці гроші спрямують до фонду відновлення України.

Читайте також: Міжнародна платформа донорів для відбудови України розпочала роботу