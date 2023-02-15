ЄС створить групу з передачі Україні заморожених активів РФ

Робоча група Євросоюзу проаналізує правові можливості використання заморожених російських коштів для відбудови України. Тим часом Швейцарія заявила, що законодавство не дозволяє їй конфісковувати приватні активи росіян.

Посли Європейського Союзу схвалили в середу, 15 лютого, створення спеціальної робочої групи, яка опікуватиметься питаннями використання заморожених і заблокованих російських активів для підтримки відбудови України. Про це повідомила головуюча зараз у Раді ЄС Швеція.

Ця група має проаналізувати разом із міжнародними партнерами правові, фінансові, економічні та політичні можливості використання заморожених активів РФ "відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права".

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Швейцарія відмовилася конфісковувати приватні активи з РФ

Тим часом уряд Швейцарії заявив сьогодні, що не може конфіскувати заморожені в країні приватні російські активи для допомоги у відбудові України, адже це суперечитиме національному законодавству.

"Конфіскація заморожених приватних активів суперечить федеральній конституції та чинному правовому порядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії", - цитує урядову заяву агентство AFP.

Водночас у Берні зазначили, що продовжують міжнародні дискусії, в тому числі щодо можливості конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії та інших державних активів РФ. "Також розглядається можливість запровадження посилення кримінальної відповідальності за порушення санкцій", - повідомили в уряді.

У грудні минулого року Європейська Комісія також запропонувала запровадити кримінальну відповідальність за порушення санкцій. Це розглядається як один із кроків, що може забезпечити конфіскацію заморожених російських активів.

Дискусії про використання російських активів

Попри те, що Київ з минулого року неодноразово закликав спрямувати заблоковані кошти РФ на відбудову України, в ЄС продовжуються дискусії з цього питання. В середині січня Естонія заявила, що планує до кінця місяця створити законодавчу базу, яка дозволить їй передати Україні російські активи, однак поки відповідних рішень не ухвалила.

В уряді Німеччини станом на початок січня не було єдиної позиції щодо арешту заморожених у країні активів росіян. Хоча загалом німецька влада не заперечує можливості таких дій, однак прагне утриматись від одноосібних кроків і чекає на консолідовану позицію ЄС.

На початку лютого в США вперше конфіскували та вирішили передати Україні статки росіянина, який знаходиться під санкціями. Відповідні рішення були ухвалені щодо 5,4 мільйона доларів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва.