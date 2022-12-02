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Російським олігархам буде значно складніше обходити запровадженні санкції
Фото: Wolfgang Filser/Zoonar/picture alliance
ПолітикаЄвропа

У ЄС криміналізують уникнення санкцій

Ксенія Польська
2 год. тому

Обхід санкцій має вважатися кримінальним злочином у всіх країнах ЄС, а кошти, отримані у цей спосіб - це "дохід від злочину", який можна конфіскувати, вирішила Єврокомісія.

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Європейська Комісія у понеділок, 2 грудня, запропонувала запровадити кримінальне покарання за порушення обмежувальних заходів Європейського Союзу. Цей захід покликаний закрити правові лазівки для обходу санкцій, зокрема росіянам, які опинилися під дією санкцій, пояснили в Брюсселі.

"Олігархи використовують лазівки в законі, щоб приховати свої кошти, - сказав офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд. - Наша пропозиція покликана закрити ці лазівки та забезпечити належне дотримання санкцій Євросоюзу".

Таким чином, обхід або спроба обійти санкції ЄС шляхом переміщення коштів або приховування їхніх справжніх власників вважатиметься кримінальним злочином у всіх країнах Євросоюзу. На порушників чекає тюремне ув'язнення терміном від п'яти років, тоді як компанії будуть зобов'язані платити великі штрафи.

До списку порушень, що складається Єврокомісією, входять і такі дії, як торгівля підсанкційними товарами та послугами, угоди з третіми країнами з метою обходу санкцій, надання коштів особам, що підпали під санкції, небажання заморозити ці кошти, допуск на територію ЄС осіб із санкційного списку та інші.

Шлях до конфіскації заморожених активів росіян

У деяких країнах Євросоюзу обхід санкцій наразі вважається адміністративним порушенням. При цьому заморожені активи осіб, які опинилися під санкціями, можна конфіскувати лише у разі кримінального переслідування. Запровадження єдиного підходу на рівні ЄС дозволить владі кожної країни ефективніше розслідувати, переслідувати та карати за порушення санкцій, наголошують єврочиновники.

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Зокрема, конфіскувати заморожені активи російських олігархів у всіх державах ЄС. Кошти та економічні ресурси, отримані в обхід обмежувальних заходів, слід розглядати як "дохід від злочину", зазначає Єврокомісія. Конфіскація буде проводитися не на рівні Євросоюзу, а владою окремих країн на підставі національних Кримінальних кодексів.

Наразі в Євросоюзі заморожено активи російських олігархів на 19 мільярдів євро. "Заморожування активів, які контролюють олігархи та інші особи, пов'язані з російською агресією, - це ключ до руйнування російської військової машини", - вказують у Єврокомісії.

Тепер пропозицію Єврокомісії обговорять Європарламент та Рада ЄС згідно зі звичною законодавчою процедурою. У Брюсселі розраховують, що нововведення буде ухвалено найближчими місяцями, зазначив Крістіан Віганд.

Пропозиції Єврокомісії щодо притягнення РФ до відповідальності за війну

"Росія та олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову", - сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) 30 листопада. Вона представила нові заходи щодо притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні та її наслідки. Серед цих заходів - використання заморожених російських активів для відновлення України та створення незалежного міжнародного суду для розслідування російської агресії проти України.

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З проханням знайти можливості використання заморожених російських активів для відбудови України Рада ЄС звернулася до Єврокомісії у жовтні. У результаті вона розробила варіанти відповідно до законодавства Євросоюзу та міжнародного права.

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