Росія потайки вивозить золото із Судану - CNN

"У спробі зміцнити Росію проти дедалі жорсткіших західних санкцій та підтримати військові дії в Україні" Москва таємно вивозить із Судану його найцінніший ресурс - золото. Найчастіше експорт маскується під інші товари, наприклад печиво. Про це йдеться у розслідуванні американської медіакомпанії CNN, що було опубліковано ввечері у п'ятницю, 29 липня.

Колишні та діючі американські чиновники розповіли журналістам, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані 2021 року, який скинув перехідний цивільний уряд та зміцнив владу військових. В обмін на підтримку Москви нинішній режим дозволяє безперешкодно вивозити золото в обхід встановлених правил, позбавляючи "бідну країну сотень мільйонів державних прибутків", стверджується в розслідуванні. "Ми давно знаємо, що Росія експлуатує природні ресурси Судану", - розповів колишній американський чиновник CNN. Москві, яка опинилася під жорсткими санкціями, "дуже вигідні відносини з суданськими генералами і допомога генералам залишитися при владі", - пояснив він, та додав, що "ця "допомога" охоплює широкий спектр - від навчання та підтримки розвідки до спільного отримання вигоди від вкраденого золота Судану".

Роль Пригожина та ПВК Вагнера

CNN стверджує, що важливу роль у співпраці Москви та Хартума відіграє бізнесмен Євген Пригожин, якого російські ЗМІ раніше називали "кухарем Путіна". У Судані основним інструментом 61-річного російського підприємця, який перебуває під міжнародними санкціями, є компанія Meroe Gold - дочірнє підприємство, що належить Пригожину компанії "М-інвест", йдеться в розслідуванні. Meroe Gold "добуває золото та одночасно надає зброю та знання армії та військовим формуванням країни, згідно з рахунками, які бачила CNN", - повідомляють журналісти.

CNN, у співпраці з центром "Досьє", з'ясувала, що контроль за операціями у ключових місцях видобутку, перероблювання та транзиту золота в Судані здійснював Олександр Кузнєцов - високопоставлений співробітник ПВК Вагнера, яку також пов'язують із Пригожиним. Кузнєцов, відомий також під позивними "Ратибор" та "Радимир", "є чотириразовим володарем російського ордена Мужності і у 2017 році був сфотографований разом з Путіним і Дмитром Уткіним - засновником ПВК Вагнера. ЄС запровадив санкції проти Кузнєцова у 2021 році, зазначають журналісти.

За даними CNN, за останні півтора року із Судану до Росії було відправлено не менше 16 літаків із золотом. Рейси здійснювалися "військовими літаками, які прямували до сирійського портового міста Латакія, де Росія має велику авіабазу". Крім того, існує і наземний маршрут, яким золото перевозиться до ЦАР, де ПВК Вагнера "підтримує репресивний режим".

У CNN стверджують, що російська експансія до Судану почалася після анексії Криму, а постачання золота вважається ефективним засобом для обходу санкцій.